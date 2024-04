Redmi Pad Pro to naprawdę tani tablet z ekranem 12,1 cala

Tablety z dużymi, 12-calowymi ekranami nie należą do najtańszych. Xiaomi ma jednak na to odpowiedź: nowy model Redmi Pad Pro.

Poza smartfonem Redmi Turbo 3 firma Xiaomi zaprezentowała także tablet Redmi Pad Pro. To dobra opcja dla tych, którzy szukają dużego ekranu, ale nie chcą na to wydawać tysięcy złotych.

W Chinach Redmi Pad Pro w najtańszej wersji został wyceniony na 1499 juanów, czyli 822 zł. Gdyby ten tablet wszedł do sprzedaży w Polsce, jego cena skoczyłaby szacunkowo do 1100-1200 zł, co jednak wciąż wydaje się kuszące.

Redmi Pad Pro: oto czym kusi

Cena Redmi Pad Pro wynika z pewnych kompromisów, więc specyfikacja nie jest może topowa, ale powinna sprawdzić się w większości tabletowych zastosowań. Urządzenie wyposażone jest w ekran IPS o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 2.5K. Maksymalne odświeżanie sięga 120 Hz, a jasność 600 nitów.

Oszczędności znajdziemy pod obudową. Średniej klasy układ Snapdragon 7s Gen 2 współpracuje z pamięcią RAM typu LPDDR4x oraz wewnętrzną UFS 2.2 – otrzymujemy więc starsze, nieco wolniejsze standardy, ale za to tańsze.

Łączność z siecią nawiązywana jest przez Wi-Fi 6, a z akcesoriami – przez Bluetooth 5.2. Doznania muzyczne zapewniają cztery głośniki w układzie stereo, nie zabrakło wyjścia audio 3,5 mm. W specyfikacji znajdują się też dwa aparaty 8 Mpix (przód i tył) oraz dwa mikrofony.

Obudowa Redmi Pad Pro ma grubość 7,52 mm, tablet waży 571 g i zapewnia lekką ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP52. Za długi czas pracy odpowiada akumulator 10 000 mAh z ładowaniem 33 W. Wszystkim zarządza HyperOS 1.0 (Android 14).

Redmi Pad Pro w wersji 6 GB RAM i 128 GB RIM kosztuje w Chinach 1499 juanów, czyli 822 zł. Na model 8 + 128 GB trzeba wydać 1599 juanów (877 zł), a najlepiej wyposażona edycja 8 + 256 GB kosztuje 1799 juanów (987 zł). Do tabletu można dokupić klawiaturę z podstawką.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Opracowanie własne