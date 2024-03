POCO wprowadzi swój pierwszy tablet. Już został namierzony

Xiaomi szykuje nowy tablet – tym razem pod marką POCO. Urządzenie już zostało namierzone w jednym z urzędów certyfikacyjnych.

Xiaomi wykazuje największą wiarę, że rynek tabletów wciąż ma przyszłość i wprowadza do sprzedaży kolejne modele. Poza swoją główną marką ma też tablety Redmi, a teraz przyszła kolej na trzeci brand, czyli POCO.

Dotąd POCO wprowadzało na rynek głównie smartfony, ma też jeden zegarek i słuchawki. Tabletu jednak w ofercie marki nie ma. Teraz jednak pierwsze urządzenie tego typu zostało namierzone w bazie danych certyfikacyjnych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), czyli organizacji gospodarczej tworzonej przez Rosję, Białoruś i Kazachstan. Odkrycie wskazuje też możliwe rynki, gdzie na początek zadebiutuje pierwszy tablet POCO.

Niestety, dokument nie ujawnia żadnej specyfikacji urządzenia. Pojawia się tam tylko informacja o produkcie opisanym jako „Tablet marki POCO” oraz numer seryjny 2405CPCFBG. Kod nie wskazuje na żadne inne urządzenie z oferty Xiaomi, a można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że tablet POCO będzie rebrandowanym modelem Xiaomi lub Redmi.

Jedną z tabletowych nowości chińskiego producenta jest pokazany na targach MWC 2024 model Xiaomi Pad 6S Pro, który teoretycznie mógłby też wyjść pod marką POCO. Realnie jest to jednak mało prawdopodobne, bo Pad 6S Pro to tablet z wyższej półki, wyposażony w ekran 12,4 cala z odświeżaniem 144 Hz, układ Snapdragon 8 Gen 2, aparat 50 Mpix oraz akumulator 10 000 mAh. Jego cena to 2999 zł, natomiast po POCO należy spodziewać się urządzenia nieco skromniej wyposażonego i tańszego.

Niedawno w przeciekach pojawiła się informacja, że Xiaomi pracuje nad nowym tabletem z ekranem 8 cali. Jego specyfikacja też pozostaje nieznana, ale właśnie takie urządzenie bardziej pasowałoby do specyfiki marki POCO. Na szczegóły trzeba będzie jednak jeszcze zaczekać.

