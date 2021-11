Xiaomi Poco M4 Pro 5G? Proszę bardzo, tak wygląda!

Xiaomi już od paru dni zaprasza na premierę swojego najnowszego smartfonu Poco M4 Pro 5G. Wiemy już, kiedy się odbędzie to wydarzenie, znamy kilka kluczowych cech urządzenia, teraz ujawniony został także jego wygląd.

Premiera Poco M4 Pro 5G, przedstawianego także jako po prostu Poco M4 Pro, została oficjalnie zapowiedziana przez producenta na 9 października. W ostatnich dniach w kanałach społecznościowych Poco pojawiały się krótkie zajawki tego modelu, a teraz do sieci wyciekły rendery telefonu.

Wcześniej pojawiały się sugestie, że Poco M4 Pro 5G to przebrandowana wersja zaprezentowanego niedawno Redmi Note 11. Z materiałów graficznych, do jakich dotarł ThePixel.vn wynika, że faktycznie tak może być. Uwagę zwraca dość duży moduł aparatu, taki sam jak w Note 11, z tą różnicą, że w Poco M4 Pro wyspa aparatu została dodatkowo rozciągnięta na cała szerokość obudowy i ozdobiona logotypem Poco. Kształty obudowy oraz wygląd ekranu również przypominają Redmi Note 11.

Z ostatnich przecieków i zapowiedzi Poco wynika też, że Poco M4 Pro 5G będzie wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 90 Hz. Moc do pracy zapewniać będzie układ Dimensity 810 wspierany przez 4 GB, 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna będzie miała z kolei 128 GB lub 256 GB.

Sekcja fotograficzna, która liczbą „oczek” sugeruje sporą liczbę aparatów, tak naprawdę składa się tylko z dwóch – głównego 50 Mpix oraz szerokokątnego 8 Mpix. Obok jest też doświetlenie LED oraz logo AI umieszczone w kółku. Przedni aparat ma natomiast 16 Mpix.

Poco M4 Pro 5G będzie zasilany akumulatorem 5000 mAh z potwierdzoną prędkością ładowania 33 W.

Pełną specyfikację Poco M4 Pro 5G poznamy za kilka dni. Niewykluczone, że to właśnie ten model wejdzie na nasz rynek, zamiast Redmi Note 11. Na premierę nowości Poco zaprasza także Xiaomi Polska, co nierzadko oznacza plany wprowadzenia telefonu do naszego kraju.

