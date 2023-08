Xiaomi atakuje nowym tabletem. Znamy cenę

Xiaomi Pad 6 wejdzie do sprzedaży już 18 sierpnia. Ceny na start są zabójcze.

Xiaomi Pad 6 zapewni rozrywkę na wysokim poziomie. Jego akumulator może wytrzymać nawet 16 godzin odtwarzania filmów – to spokojnie starczy na podróż przez całą Polskę. Obraz zobaczymy na ekranie WQHD+ (2,8K przy przekątnej 11 cali) o częstotliwości odświeżania do 144 Hz (ekran ma 7 ustawień częstotliwości). Przy tym tablet nie będzie stanowił żadnego obciążenia, bo waży tylko 490 gramów. Jego grubość to zaledwie 6,51 mm.

Ekran Xiaomi Pad 6 jest wart uwagi także dlatego, że jest w stanie wyświetlić całą paletę kolorów DCI-P3. Nada się więc nie tylko do oglądania kinowych hitów, ale też do tworzenia prac graficznych. Oczywiście tablet ma certyfikat HDR10 i DolbyVision. Co ciekawe, tablet ma sprzętowo obniżony poziom emisji niebieskiego światła i może dostosować temperaturę światła do aktualnych warunków.

Głośniki nie zostały w tyle – są tu cztery przetworniki z certyfikatem Dolby Atmos.

Sercem urządzenia jest SoC Snapdragon 870. Akumulator ma pojemność 8840 mAh i można go ładować z mocą do 30 W. Przedni aparat ma matrycę 8 MPix, tylny zaś 13 MPix. Xiaomi zadbało też o mikrofony i kierunkową emisję dźwięku, które zapewnią komfort podczas telekonferencji.

Nakładka MIUI na Xiaomi Pad 6 pozwala na pracę z wieloma aplikacjami, łatwe przenoszenie treści między nimi i intuicyjną obsługę gestami. Do notowania i rysowania warto dokupić Xiaomi Smart Pen drugiej generacji. Do pisania zaś Xiaomi proponuje etui z klawiaturą.

Ile kosztuje Xiaomi Pad 6?

Xiaomi Pad 6 będzie dostępny w trzech kolorach. Widziałam je na żywo i mogę potwierdzić, że w każdym jednolita obudowa prezentuje się elegancko. Cennik wygląda następująco:

Xiaomi Pad 6 w wersji 8 + 128 GB: cena 1799 zł ,

, Xiaomi Pad 6 w wersji 8 + 256 GB: cena 1999 zł.

Tablet w wersji niebieskiej będzie dostępny tylko w internetowym sklepie producenta, natomiast do szerszej sprzedaży trafią warianty szary i złoty.

Dodatkowo Xiaomi proponuje akcesoria: rysik Xiaomi Smart Pen (2. generacji) jest dostępny w kolorze białym i kosztuje 499 zł. Z kolei Xiaomi Pad 6 Keyboard – kompatybilna klawiatura zewnętrzna w kolorze czarnym jest dostępna w cenie również 499 zł. Dostępne będzie również dedykowane etui – Xiaomi Pad 6 Cover za 119 zł.

.Tablet oraz akcesoria docelowo będzie można kupić w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com/pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl. Tablet kupimy też w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i X-kom.

Zobacz: Xiaomi Pad 6 Max ma 14 cali i świetną specyfikację

Zobacz: Xiaomi Mix Fold 3 zaprezentowany. Jest płaski i pełen mocy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi