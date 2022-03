Xiaomi obniża ceny wybranych smartfonów. Jest taniej nawet o 400 zł

Marcowe polecajki to nowa promocja w sklepach internetowych Xiaomi, w ramach której wybrane smartfony są tańsze nawet o 400 zł.

Firma Xiaomi co chwilę wypuszcza na rynek jakiś nowy smartfon, a jednocześnie chce nieco uszczuplić magazyny z nieco starszych urządzeń. A najlepsza do tego jest promocja, w której obniża się ceny produktów. Tak jest również w przypadku "Marcowych polecajek", czyli oferty dostępnej w sklepach na mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl.

Taniej nawet o 400 zł

W ramach marcowej promocji, w obniżonych cenach dostępne są następujące smartfony:

Xiaomi 11 Lite 5G NE – od 1499 zł (taniej o 400 zł),

Redmi Note 10 5G – od 849 zł (taniej o 250 zł),

Redmi Note 10S – od 999 zł (taniej o 250 zł),

Redmi 9A – od 399 zł (taniej o 100 zł),

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – od 1499 zł (taniej o 400 zł),

Xiaomi Mi 10T Lite 5G – od 1199 zł (taniej o 300 zł).

Niższe ceny obowiązują do 24 marca 2022 roku (Redmi Note 10S do 17 marca) lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić w zależności od sklepu.

