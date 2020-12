Xiaomi Mi 11 pojawi się 28 grudnia

Jeszcze w tym roku Xiaomi pokaże swoje nowe flagowce. Będzie to seria Xiaomi Mi 11.

Wcześniejsze przecieki mówiły, że Xiaomi postara się zaprezentować nowe telefony z serii Xiaomi Mi 11 jeszcze w tym roku. Wcześniej chińska firma myślała bowiem o styczniu. Okazało się jednak, że udało się przyspieszyć wszelkie niezbędne prace i nowy telefon zadebiutuje jeszcze w tym roku. Wcześniej spodziewaliśmy się 29 grudnia, jednak premiera będzie miała miejsce jednak dzień wcześniej. Tak wynika z oficjalnego oświadczenia producenta w serwisie Weibo. Zobaczymy wtedy zarówno Xiaomi Mi 11, jak i Xiaomi Mi 11 Pro.

Oba modele będą miały układ Qualcomm Snapdragon 888 oraz wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz. Możemy się też spodziewać akumulatora o pojemności 4780 mAh. Urządzenie będzie mieć na pewno wersję z 12 GB RAM. Nie ma z kolei pewności co do aparatu. Niektóre doniesienia mówią, że główny sensor będzie miał 108 Mpix, inne, że 50 Mpix. Xiaomi ma wielką słabość do smartfonów, w których można ścigać się na liczbę megapikseli, dlatego żadnym zaskoczeniem nie będzie sytuacja, w której będzie to właśnie 108 Mpix. Nowy model w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Chinach.

Źródło tekstu: myfixguide, wł