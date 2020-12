Xiaomi Mi 10 Lite 5G w Europie dostaje Androida 11

Jeszcze w tym roku chiński Xiaomi zdążył zaktualizować kolejny ze swoich telefonów. To Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Aktualizacja do Androida 11 jest dość... ciężkawa.

Recenzja Xiaomi Mi 10 Lite 5G była na łamach TELEPOLIS.PL naprawdę chętnie czytana. Nic dziwnego, telefon o dobrych podzespołach i z łącznością 5G za niezbyt wygórowaną cenę to przepis na sukces. Tym razem mamy kolejną dobrą nowinę dla fanów chińskiej marki. Xiaomi zaprezentował najnowszą wersję Androida przeznaczoną właśnie na europejskie wersje tego telefonu. Wcześniej z aktualizacji mogli cieszyć się Chińczycy. Nowe uaktualnienie pojawiło się już na przykład we Włoszech. Posiadacze Xiaomi Mi 10 Lite 5G muszą się jednak przygotować na to, że uaktualnienie swoje waży. Paczka aktualizacji z numerem V12.1.2.0.RJIEUXM waży bowiem 2,8 GB. Uaktualnienie dzięki metodzie OTA powinno trafić w najbliższym czasie na wszystkie smartfony, jednak mniej cierpliwi użytkownicy mogą sami sprawdzić w ustawieniach czy już dostępna jest odpowiednia aktualizacja.

Przypomnijmy: telefon ma Snapdragona 765G i wyświetlacz 6,57 cala. Dostępne są trzy wersje różniące się pamięcią: 6/64, 6/128 i 8/256. Akumulator ma z kolei pojemność 4160 mAh. Poczwórny aparat główny ma sensory 48 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znajduje się jeden aparat 16 Mpix.



