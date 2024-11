Masz Xiaomi? Zobacz kiedy dostaniesz HyperOS 2 i Android 15

Dalsza część tekstu pod wideo

W swoich oficjalnych kanałach firma Xiaomi zamieściła najnowszy plan aktualizacji smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco do systemu HyperOS 2 na bazie Androida 15. Wysyłkę softu zapowiedziano też dla tabletów i oraz jednej opaski.

Co ważne, przedstawiona przez Xiaomi lista dotyczy rynków globalnych, a nie Chin, więc może także objąć Polskę. Nie wszędzie na świecie aktualizacje ruszą jednak w tym samym momencie, więc nie ma stu procent pewności, że te terminy zostaną w pełni dotrzymane. Różnice nie powinny być jednak duże, dodatkowo wiadomo też, jakie modele dostaną aktualizacje w pierwszej kolejności, a jakie później.

