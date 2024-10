Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro: dwa nowe tablety z HyperOS 2

Xiaomi sypie dzisiaj nowościami. Poza smartfonami z serii Xiaomi 15 chiński producent pokazał też dwa nowe tablety: Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro. Ceny zapowiadają się interesująco.

Obydwie tabletowe nowości Xiaomi mają zbliżoną konstrukcję i specyfikację, różnią się jednak układami SoC, wielkością pamięci, aparatami i mocą ładowania.

Seria Xiaomi Pad 7 to solidne jedenastki

Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro to tablety o grubości 6,18 mm i masie 490 g. Na obudowach znalazły się cztery głośniki z Dolby Atmos, a także cztery mikrofony.

Nowe tablety Xiaomi wyposażone są w ekrany IPS o przekątnej 11,2 cala, w rozdzielczości 3200 x 2136, o proporcjach 3:2. Odświeżanie obrazu sięga 144 Hz, a wyświetlacze zapewniają zgodność ze standardami HDR10 i Dolby Vision. Oferują przy tym sprzętową redukcję światła niebieskiego z certyfikatem TÜV Rheinland. Powstały też warianty z powłoką Soft Light Edition o zwiększonej czytelności – w nich współczynnik odbicia światła zewnętrznego został obniżony o 65%.



Sercem modelu Xiaomi Pad 7 jest układ Snapdragon 7+ Gen 3, natomiast do modelu Xiaomi Pad 7 Pro trafił Snapdragon 8 Gen 3, czyli do niedawna topowa jednostka z flagowych urządzeń.

W szybkiej pracy tabletom pomaga do 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 (UFS 3.1 w wersjach 128 GB). Łączność zapewnia Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a wymianę danych z urządzeniami port USB 3.2 Gen 1 typu C. Złącze to pozwala także skorzystać ze słuchawek, bo tablety nie mają wyjścia audio 3,5 mm.

Sekcję foto w modelu Xiaomi Pad 7 tworzy główny aparat 13 Mpix i przedni 8 Mpix, natomiast w wersji Pro zastosowano bogatszą konfigurację z tylnym aparatem 50 Mpix nagrywającym wideo 4K oraz przednim 32 Mpix.

Akumulator w obydwu modelach ma pojemność 8850 mAh, ale w Xiaomi Padzie 7 można go ładować z mocą 45 W, a w wariancie Pro – 67 W. Wszystkim zarządza nowy system Xiaomi HyperOS 2.

Ceny i dostępność

Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro są dostępne w kolorach czarnym, zielonym i błękitnym. Ceny w Chinach kształtują się następująco:

Xiaomi Pad 7 8 + 128 GB (UFS 3.1) – 1999 juanów (1125 zł),

Xiaomi Pad 7 8 + 256 GB – 2299 juanów (1295 zł),

Xiaomi Pad 7 12 + 256 GB – 2599 juanów (1464 zł),

Xiaomi Pad 7 Pro 8 + 128 GB (UFS 3.1) – 2499 juanów (1408 zł),

Xiaomi Pad 7 Pro 8 + 256 GB – 2799 juanów (1576 zł),

Xiaomi Pad 7 Pro 12 + 256 GB – 3099 juanów (1745 zł),

Xiaomi Pad 7 Pro 12 + 512 GB – 3499 juanów (1970 zł).

Warianty z ekranem Soft Light Edition dostępne są w modelach z pamięcią 256 GB lub większą i oznaczają wydatek o 200 juanów więcej (ok. 113 zł).

Do tabletów można też dokupić nową klawiaturę o regulowanym kącie rozłożenia 0-124°, z podświetlanymi klawiszami i touchpadem. Jest też dostępny rysik.

Tablety Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro weszły już do sprzedaży w Chinach, nie wiadomo, kiedy trafią na rynki globalne.

