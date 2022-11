Xiaomi 13 oficjalnie zapowiedziany. Już nie ma wątpliwości

Koniec spekulacji i domysłów. Seria Xiaomi 13 zadebiutuje już za kilka dni i to pod taką właśnie nazwą. Razem z telefonami zobaczymy też kilka innych nowości Xiaomi.

O premierze smartfonów z serii Xiaomi 13 mówi się już od miesięcy, jednak w ostatnich dniach na Weibo pojawiło się zdjęcie pudełka i zrzut ekranu smartfonu Xiaomi 14 i tak miała się rzekomo nazywać nowa seria.

Zobacz: Czekacie na premierę Xiaomi 13? Takiego telefonu nie będzie

Te i inne plotki przecięła w końcu firma Xiaomi, która oficjalnie zapowiedziała, że najbliższa seria flagowców to Xiaomi 13, a do premiery telefonów dojdzie już 1 grudnia, a więc w najbliższy czwartek. Wydarzenie obejmie na początek tylko rynek chiński, więc na premierę globalną trzeba będzie poczekać do 2023 roku, choć powinno do niej dojść w pierwszym kwartale.

W grudniu Xiaomi pokaże dwa telefony – Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro, a do prezentacji kolejnych modeli z tej linii dojdzie w innym terminie. Wydarzenie oznaczać też będzie debiut najnowszej wersji systemowej nakładki na Androida 13 – MIUI 14 – która znajdzie się w telefonach Xiaomi 13.

Szef Xiaomi, Lei Jun, ujawnił też oficjalny render Xiaomi 13 z dodatkowymi informacji, z których wynika, że smartfon będzie miał płaski ekran z centralnym otworem na aparat selfie, z górną ramką o grubości 1,61 mm i dolną 1,81 mm. Szerokość telefonu to z kolei 71,5 mm. Ekran OLED wypełni 93,3 % przedniego panelu. Producent ujawnił też, że obudowa Xiaomi 13 zapewni odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP68.

Z wcześniejszych doniesień wynika ponadto, że silnikiem napędowym serii Xiaomi 13 jest układ Snapdragon 8 Gen 2. Ekrany telefonów będą miały przekątne 6,2 i 6,7 cala, przy czym w modelu Xiaomi 13 Pro ekran ma być zaokrąglony, w rozdzielczości 2K i będzie to matryca Samsung E6 AMOLED. Ten model otrzyma też aparat z główną matrycą w formacie 1 cal. W podstawowym Xiaomi 13 znajdzie się aparat 50 Mpix.

Poza smartfonami Xiaomi 13 premiery doczeka się zegarek Watch S2 oraz słuchawki TWS Xiaomi Buds 4. Na premierze zobaczymy także pierwszy desktopowy komputer marki, nowy router Wi-Fi oraz projektor.

Zobacz: Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro: oto jak wyglądają nowe flagowce

Zobacz: Xiaomi 13 Pro z jednocalową matrycą aparatu. To lepsze niż 200 Mpix

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi, Weibo

Źródło tekstu: GSM Arena, Weibo