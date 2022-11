Czekacie na premierę Xiaomi 13? Takiego telefonu nie będzie

Od kilku miesięcy zapowiadana jest premiera najnowszej linii flagowców z serii Xiaomi 13. Wygląda jednak na to, że takie telefony nie trafią na rynek. Zamiast nich najprawdopodobniej zobaczymy serię Xiaomi 14.

Informacje na temat Xiaomi 13 pojawiają się już od co najmniej pięciu miesięcy, ale jak dotąd producent nie użył tej nazwy w oficjalnych zapowiedziach. Z najnowszych doniesień z Chin wynika, że takiej serii ostatecznie się nie doczekamy, za to wkrótce nastąpi premiera Xiaomi 14.

Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie pojawiły się w serwisie Weibo. Krąży w nim zdjęcie przedstawiające karton z pudełkami przypominającymi telefony, a na jednym z nich wyraźnie widać nazwę Xiaomi 14 i logotyp Leica.

To jednak nie wszystko. To samo źródło zamieściło zrzut ekranu z telefonu z MIUI, gdzie w danych urządzenia pojawia się właśnie nazwa Xiaomi 14. Nazwa kodowa urządzenia to 2211133C, co odpowiada wcześniejszym przeciekom na temat Xiaomi 13. Takie kodowe oznaczenie zostało potwierdzone miesiąc temu w certyfikacie 3C.

Nowy zrzut ekranu wskazuje także na to, że Xiaomi 14 wyjdzie z MIUI 14 na Androidzie 13, co jest zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do tego telefon ma układ Snapdragon 8 Gen 2 z taktowaniem do 3,2 GHz oraz 12 GB pamięci RAM.

Choć na razie jest to jedyne doniesienie na temat Xiaomi 14, wygląda to całkiem przekonująco. Jako datę premiery nowej serii dotąd wskazywany był listopad, choć możliwe, że jednak odbędzie się w grudniu – i tu by również pasował 14. dzień miesiąca.

Dlaczego Xiaomi miałoby rezygnować z nazwy Xiaomi 13 i przeskoczyć do razu do numeru 14? Nie ma to oczywiście związku z przesądami, bo dla Chińczyków pechową liczbą jest 4, a Xiaomi nawet jej nie unikało (choć zdarza się to innym producentom).

Xiaomi 14 dobrze współgra z nowym interfejsem MIUI 14, co pozwoli producentowi na bardziej spójny przekaz marketingowy. Niewykluczone też, że przyspieszenie numeracji ma pozwolić firmie skutecznie konkurować z iPhone’ami 14.

Takie zmiany numeracji smartfonów nie są niczym nowym. Cztery lata temu podobny los spotkał smartfon Xiaomi Mi 7, który ostatecznie wyszedł jako Xiaomi Mi 8. Wtedy producent obchodził swoje ósme urodziny i nazwa nowej serii flagowców miała w ten sposób podkreślić tę rocznicę.

Zobacz: Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro: oto jak wyglądają nowe flagowce

Zobacz: Xiaomi 13 Pro z jednocalową matrycą aparatu. To lepsze niż 200 Mpix

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo