Xiaomi 12S: ledwo wyszły Xiaomi 12, a już szykują się następne

Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro dopiero co weszły do Europy, a w Chinach już szykują się ich następcy. Nowe modele mają dostać Kolejnego topowego Snapdragona.

Nowe modele smartfonów Xiaomi z najwyższej półki widzieliśmy już w bazie EMEI. To Xiaomi 12S (2206123SC) oraz Xiaomi 12S Pro (2206122SC). Tradycyjnie ich nazwy kodowe to stworzenia znane z mitologii, odpowiednio diting (zwierzę łączące cechy różnych innych, wyposażone w jeden róg) i znany na zachodzie jednorożec. Nie należy mylić tych modeli z Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro, których jeszcze w Polsce nie mamy. No cóż. Xiaomi obiecywało prostsze nazewnictwo i może i dotrzymuje słowa, ale jak widać, nie zamierza się ograniczać przy rozmienianiu oferty na drobne.

Nowe Xiaomi ze Snapdragonem 8 Gen 1 Plus

Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro mają dostać SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus (SM8475), czyli ulepszoną wersję czipu obecnego w „aktualnych” Xiaomi 12. Czip ten jest aktualnie produkowany w fabrykach TSMC w litografii 4 nm. Na razie nic więcej nie wiemy o zmianach w specyfikacji i wyglądzie telefonów. Dwa nowe Xiaomi powinny trafić na rynek latem, jeśli nic w międzyczasie nie pokrzyżuje planów Chińczyków.

Nowy czip firmy Qualcomm trafi także to innych modeli telefonów Xiaomi, w tym do składanego Xiaomi Mix Fold 2 i wspomnianego wcześniej Xiaomi Mi 12 Ultra.

Xiaomi Mix Fold 2 (22061218C, Zizhan) ma dostać składany ekran o przekątnej 8 cali i zewnętrzny ekran o przekątnej 6,5 cala.

Xiaomi 12 Ultra zaś jest prezentowany w chińskich źródłach z aparatem Leica, zajmującym sporą część tylnej obudowy telefonu. Okrągło moduł ma zastąpić dodatkowy ekran, znany z poprzednich generacji.

Przy okazji warto dodać, że Xiaomi zapewne zmniejszy dostawy telefonów do Rosji – tak twierdzą analitycy Citigroup. W 2021 roku Xiaomi wysłało do tego kraju 10,3 mln telefonów i zajęło niemal 30% rynku. Więcej sprzedał tam tylko Samsung. Jednak teraz, gdy rubel jest słaby, łańcuchy dostaw niepewne, a obywatele Federacji Rosyjskiej zderzyli się z rzeczywistością, sprzedaż na pewno się zmniejszy. Specjaliści są zdania, że Xiaomi wyśle do Rosji o 30% mniej telefonów w 2022 roku niż w roku poprzednim.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mydrivers.com

Źródło tekstu: Mydrivers.com, Bloomberg