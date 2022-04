Xiaomi 12 Lite 5G na żywo. Ma aparat 108 Mpix i tak wygląda

Xiaomi 12 Lite 5G to jeden z najbardziej oczekiwanych smartfonów marki. Już wiemy, jak wygląda dzięki nowym zdjęciom na żywo, które wypłynęły na Weibo.

Xiaomi 12 Lite 5G to jeden z najbardziej oczekiwanych modeli serii Xiaomi 12 – jak w poprzednich generacjach, ma to być nieco lżejsza pod względem specyfikacji wersja głównego flagowca.

Zobacz: Xiaomi 12 – nowa seria debiutuje w Polsce. Jakie ceny i promocje na start?

Na Weibo pojawiły się nowe zdjęcia na żywo, które mają przedstawiać Xiaomi 12 Lite 5G. Chociaż nie ma 100-procentowej pewności, że to widok ostatecznej wersji urządzenia, wiele na to wskazuje, w tym nadrukowany symbol 2203129G, który już wcześniej został zidentyfikowany jako przypisany Xiaomi 12 Lite 5G.

Na zdjęciach widać czarną (lub szarą) wersję telefonu, która sylwetką przypomina modele Lite poprzedniej generacji, uwagę zwraca jednak potrójny moduł aparatów z jednym dużym obiektywem oraz dwoma mniejszymi - to z kolei układ znany z Xiaomi 12 Pro. Oznaczenie na wyspie sugeruje też zastosowanie matrycy 108 Mpix. To ciekawa informacja, bo wcześniejsze przecieki mówiły o aparacie 64 Mpix wyposażonym w OIS. Rozdzielczość ma być jednak większa, choć kwestia stabilizacji pozostaje niewyjaśniona.

Z nieoficjalnych doniesień wynika też, że poza głównym aparatem Xiaomi 12 Lite 5G otrzyma aparat szerokokątny 8 Mpix oraz telemakro 5 Mpix.

Zdjęcia pokazują ponadto płaski ekran z okrągłym wycięciem, w którym ponoć ma się znaleźć aparat 32 Mpix.

Ma to być wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala i w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. W szkło został wkomponowany czytnik linii papilarnych, więc widoczny na zdjęciach przycisk zasilania nie będzie miał zintegrowanego czujnika.

Z wcześniej pojawiających się danych wynika, że sercem Xiaomi 12 Lite 5G jest układ Snapdragon 778G (6 nm), ten sam, który znajduje się w Xiaomi 11 Lite 5G NE. Przewidywane warianty pamięci to 6 i 8 GB RAM oraz 128 i 256 GB wewnętrznej.

Obudowa na zdjęciu nie wygląda na bardzo płaską, co by pasowało do informacji o większym niż w poprzedniej generacji akumulatorze 4500 mAh z ładowaniem 67 W. Wszystkim ma zarządzać Android 12 z MIUI 13.

Zobacz: Xiaomi 11 Lite 5G NE – chciał być pogromcą, pozostał średniakiem

Zobacz: Xiaomi POCO M4 Pro 5G: test budżetowego średniaka 5G z ekranem 90 Hz

