Xiaomi 12 Pro nadchodzi. Lei Jun pokazał, jakie robi zdjęcia

Serię Xiaomi 12 zobaczymy na własne oczy już 28 grudnia. Jednak coraz mniej pozostaje dla wyobraźni. Lei Jun na Weibo opublikował kolejną porcję informacji, tym razem o aparatach.

CEO Xiaomi opublikował cztery wpisy, w których podaje informacje o matrycy, optyce i prezentuje przykładowe zdjęcie, zrobione telefonem Xiaomi 12 Pro. Zapowiada się zupełnie nowe doświadczenie z robienia zdjęć. Lei Jun zachwala „mózg” całej operacji, czyli czip przetwarzający grafikę. Aparat ma być szybko gotowy do pracy i szybko robić zdjęcia seryjne i nocne. CEO Xiaomi stawia też odważną tezę, jakoby telefony Xiaomi 12 miały najszybciej na świecie robić zdjęcia. Trzymam za słowo!

Xiaomi 12 z wielką matrycą aparatu

Dowiedzieliśmy się również, że seria Xiaomi 12 ma dostać matrycę Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MPix. Ten sensor będzie rejestrował obraz z głównego aparatu… i wcale nie jest gwoździem programu. Perełka znalazła się w specyfikacji Xiaomi 12 Pro – po raz pierwszy będziemy mogli skorzystać z sensora Sony IMX707.

Warto się pochylić nad tym elementem, nie jest to bowiem kolejna iteracja przeciętniaka. IMX707 jest ogromny jak na matrycę do mobilnego aparatu. Jego przekątna wynosi 1/1,28 cala. To prawie dwa centymetry! Celem istnienia tej matrycy jest rejestrowanie imponująco dużych ilości światła przez piksele mierzące 2,44 μm. W połączeniu z nowym algorytmem „Night Owl”, odpowiadającym za reprodukcję kolorów na zdjęciach nocnych, ma to być perfekcyjna maszyna do nocnego fotografowania. Efekty mają wyglądać tak:

Nie wiemy, kim był konkurent Xiaomi 12 Pro w tym pojedynku, ale możemy wyciągnąć pewne wnioski na podstawie tego porównania. Na pewno Xiaomi 12 Pro dobrze poradził sobie z odwzorowaniem kolorów i ostrością kropli deszczu na szybie (to prawdopodobnie uchylona szyba samochodu). Zdjęcie jest z pewnością atrakcyjne wizualnie i pełne szczegółów, a przy tym zachowuje klimat. Oby tylko w praktyce nie okazało się, że Xiaomi 12 Pro przegina z HDR-em.

Poza tym wiemy, że możemy spodziewać się świetnego ekranu i niebanalnej wydajności. Gratką będzie z pewnością szybkie ładowanie 120 W, kontrolowane przez autorski czip Surge P1. Podobno też Snadragon 8 Gen 1 nie będzie parzył nam dłoni podczas grania, w przeciwieństwie do pechowego 888.

Źródło zdjęć: Lei Jun (Weibo)

Źródło tekstu: Lei Jun (Weibo)