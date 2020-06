W przyszłym roku zadebiutują smartfony z SuperVOOC 3.0. W 15 minut od setki

Nie ustaje wyścig producentów na coraz szybsze technologie ładowania urządzeń mobilnych. Firma Oppo szykuje się do kolejnego podwyższenia swojego standardu SuperVOOC, który zapewni ładowanie o mocy 80 W.

Obecnie na rynku dostępne są smartfony z wydajnym ładowaniem 65 W, ale producenci cały czas pracują nad jeszcze szybszymi standardami. Firma Xiaomi przygotowuje już ładowarki 100 W, a nawet 120 W, po których można spodziewać się wręcz kosmicznych szybkości ładowania.

Zobacz: Xiaomi pracuje nad ładowarką 120 W

Zobacz: Xiaomi bije kolejny rekord i wprowadza ładowanie 100 W

Jednak od laboratoryjnych testów do wdrożenia w gotowym produkcie droga jest daleka. Firma Oppo potwierdziła, że opracowuje już technologię SuperVOOC 3.0, a pierwsze smartfony z takim zasilaniem trafią na rynek w przyszłym roku. W porównaniu do SuperVOOC 2.0 (65 W) wzrost mocy nie jest tak spektakularny, jak obiecuje Xiaomi, bo będzie to „zaledwie” 80 W, ale wygląda na to, że Oppo udało się za to dopracować swoje rozwiązanie i wyjść z fazy laboratoryjnej, co pozwoli wprowadzić je na rynek.

Zobacz: Oppo szykuje mocne uderzenie: nowe smartfony, jeden z SuperVOOC 65 W

Zobacz: Oppo Reno Ace - debiutuje smartfon z bardzo szybkim ładowaniem 65 W

Z informacji, jakie pojawiły się w chińskim serwisie Weibo, wynika, że SuperVOOC 3.0 pozwoli na naładowanie baterii o pojemności 4000 mAh w zaledwie 15 minut – od zera do 100%. To rekordowo szybka technologia, która z praktycznego punktu widzenia, dla użytkownika, oznacza niemal maksimum potrzeb. Dla producenta jest to jednak wyzwanie istotne z dwóch powodów – tak intensywne ładowanie baterii oznacza niebezpieczne ilości wydzielanego ciepła, a także wywołuje pytanie o żywotność akumulatora traktowanego regularnie taką mocą. Jak Oppo poradziło sobie z tymi problemami, dowiemy się zapewne dopiero w 2012 r.

Obecnie w najlepszych smartfonach Oppo stosowane jest szybkie ładowanie Super VOOC 2.0 o mocy 65 W. Takie ładowarki współpracują ze smartfonami Find X2 Pro, Find X2 czy Reno Ace 2, które można naładować do pełna w około 30 minut.

Zobacz: Test Oppo A91 - wreszcie dałem się przekonać!

Zobacz: Test Oppo Reno3 - udany średniak z niezłym wyposażeniem

Zobacz: OPPO Reno2 – test. Piękna obudowa, AMOLED bez ramek, płetwa rekina, zoom i stabilizacja...

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: MySmartSpace