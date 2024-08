Vivo Y300 Pro szykuje naprawdę dużą baterię

Vivo szykuje nowy smartfon dla potrzebujących dużego akumulatora. Vivo Y300 Pro będzie mieć akumulator aż 6500 mAh.

Kiedyś producenci smartfonów prezentowali nowe generacje swoich urządzeń raz do roku. To już odległa przeszłość. Taki Vivo Y200 Pro pojawił się na rynku w maju 2024, a już teraz pojawi się Vivo Y300 Pro. Niedawno zresztą wyciekł kolejny model z tej rodziny, mowa tu o Vivo Y300 5G.

Vivo Y300 Pro skusi akumulatorem

Te kilka miesięcy różnicy zmieni jednak naprawdę dużo. Vivo Y300 Pro będzie mieć akumulator o pojemności 6500 mAh. To duży postęp w porównaniu do poprzednika, który miał 4000 mAh. To jednak wcale nie jest koniec dobrych wiadomości. Vivo Y300 Pro będzie mieć bowiem ładowanie 80 W. W przypadku Y200 Pro widzieliśmy 44 W.

Nie znamy reszty specyfikacji technicznej nowego modelu. Poprzednia wersja miała Snapdragona 695, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz aparat główny 64 Mpix. Wyświetlacz miał przekątna 6,78 cala. Duży postęp w przypadku akumulatora daje nadzieję, że i w innych aspektach zobaczymy ciekawe zmiany.

