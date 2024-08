Vivo X200 Pro chwali się dużym akumulatorem

Vivo szykuje kolejny flagowy model. Teraz czas na Vivo X200. Nadchodzący Vivo X200 Pro będzie miał pojemny akumulator. Tak wynika z przecieków z Chin.

W grudniu 2023 zadebiutowała seria Vivo X100. Tradycyjnie po kilku miesiącach dołączył do niej model Ultra. Teraz wielkimi krokami zbliża się debiut serii X200. Już w czwartym kwartale tego roku zobaczymy Vivo X200 i Vivo X200 Pro. Teraz poznaliśmy akumulator Vivo X200 Pro.

Vivo X200 Pro chwali się akumulatorem. Będzie duży

Zgodnie z doniesieniami z chińskiego Weibo, nowy telefon będzie miał akumulator o pojemności 6000 mAh. To dokładnie tyle samo, ile będzie miał konkurencyjny Xiaomi 15 Pro. Vivo X200 Pro jednak zamiast flagowego Snapdragona, będzie miał flagowego MediaTeka. Będzie to MediaTek Dimensity 9400. Nie dziwi to ani trochę, rok temu widzieliśmy bowiem MediaTeka Dimensity 9300.

Nowe urządzenie będzie miało potrójny aparat główny. Główny sensor będzie miał 50 Mpix, a pomoże mu jeszcze jeden sensor 50 Mpix. Do kompletu klient otrzyma teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix. Dokładnie taki, jaki widzieliśmy w przypadku Vivo X100 Ultra. W przypadku modelu Vivo X200 możemy się spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,5 cala, natomiast Vivo X200 Pro będzie nieco większy. Tutaj będzie to 6,7 cala.

