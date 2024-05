Debiutuje Vivo X100 Ultra. To nowy foto-potwór

Marka Vivo zaprezentowała swój najnowszy topowy smartfon, model X100 Ultra. Urządzenie oferuje potężny zestaw aparatów fotograficznych, wśród których wyróżnia się teleobiektyw peryskopowy z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix. Jest też gimbalowa stabilizacja obrazu w głównym aparacie.

Vivo X100 Ultra to najnowszy flagowy smartfon tej chińskiej marki i jednocześnie nowy foto-potwór na rynku urządzeń mobilnych. Telefon ma wymiary 164,1 x 75,7 x 9,2 mm i waży 229 g. Z przodu znalazł się 6,78-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz, a jego szczytowa jasność sięga 3000 nitów.

W ekranie wycięto mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o wcale nie małej rozdzielczości 50 Mpix (f/2.45, AF). Jeszcze bardziej imponująco wygląda tylny zestaw aparatów z główną jednostką o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.75, PDAF, Laser AF, gimbal OIS), aparatem ultraszerokokątnym 50 Mpix f/2.2, AF) oraz imponującym, 200-megapikselowym teleobiektywem peryskopowym (f/2.67, PDAF, OIS, zoom optyczny 3,7x).

Obudowa smartfonu jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP69/IP68. W jej wnętrzu pracuje napędzający wszystko układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Vivo X100 Ultra obsługuje sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i poczerwień. Jest tu również odbiornik nawigacji satelitarnej, głośniki stereo, gniazdo USB-C 3.2 czy podekranowy, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5500 mAh który można szybko naładować zarówno przewodowo (do 80 W), jak i bezprzewodowo (do 30 W). Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem OriginOS 4.

Dostępność i cena

Po tym, jak marka Vivo wycofała się z polskiego rynku, nie mamy co liczyć, że smartfon trafi do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Urządzenie póki co jest dostępne w Chinach, gdzie do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: biała, szara i tytanowa. Vivo X100 Ultra w Państwie Środka został wyceniony na:

6499 juanów (3566 zł) za wariant 12/256 GB,

(3566 zł) za wariant 12/256 GB, 7299 juanów (4005 zł) za wariant 16/512 GB,

(4005 zł) za wariant 16/512 GB, 7999 juanów (4389 zł) za wariant 16 GB/1 TB.

Zobacz: Xiaomi, Oppo i Vivo przestawiają się na 5.5G. Nowy standard w Chinach

Zobacz: Vivo wraca do Europy z takim telefonem. To oficjalny model na EURO 2024

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vivo

Źródło tekstu: Vivo