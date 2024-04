Xiaomi, Oppo i Vivo przestawiają się na 5.5G. Nowy standard w Chinach

Chińscy producenci smartfonów stawiają już na 5.5G. Dostępne już na rynku smartfony dozbrajane są o nowe możliwości sieciowe. To odpowiedź na uruchomienie 5.5G przez operatora China Mobile.

Zaczęło się od Oppo. Firma zapowiedziała, że jej smartfony z serii Oppo Find X7 są już gotowe na obsługę sieci 5.5G. Tuż za Oppo podobną funkcją pochwaliła się firma Xiaomi, która zademonstrowała możliwości 5.5G na smartfonie Xiaomi 14 Ultra. Telefon wyciągnął aż 5132 Mb/s podczas pobierania danych. Do wyścigu dołączyło także Vivo, oświadczając, że smartfony z serii Vivo X Fold3 oraz Vivo X100 otrzymają wsparcie dla 5.5G dzięki aktualizacji OTA.

Skąd to nagłe wzmożenie chińskich producentów? To reakcja na start nowego standardu sieci przez chińskiego operatora China Mobile. Plany są imponujące – do końca roku zasięgiem 5.5G ma być objęte ponad 300 miast, wśród nich największe metropolie jak Pekin czy Szanghaj. Operator szacuje, że w ciągu roku z 5.5G zacznie korzystać 20 mln klientów.

Z technicznego punktu widzenia na obsługę 5.5G są już gotowe smartfony z układami Snapdragon 8 Gen 3 i Dimensity 9300, które wspierają ten standard, jednak dotąd ta funkcja pozostawała nieaktywna, bo żaden operator nie obsługiwał nowego rozwiązania. W ciągu najbliższych miesięcy liczba smartfonów kompatybilnych z 5G ma się zwiększyć do ponad 20.

Czym jest 5.5G?

Standard 5.5G, czyli inaczej 5G-Advanced lub 5GA, nie jest całkowicie nową generacją sieci, lecz rozwinięciem 5G unormowanym w specyfikacji 5G 3GPP Release 18. Wiąże się z tym jednak znaczący skok jakościowy – 5G-Advanced oznacza przyspieszenie nawet o 300% w porównaniu do wcześniejszych standardów 5G, a maksymalne prędkości w sieci mają sięgać nawet 10 Gb/s podczas pobierania i 1 GB/s podczas wysyłania.

Prędkości osiągane w China Mobile możliwe są dzięki agregacji trzech pasm 5G oraz modulacji 1024QAM, jednak na tym technologiczne możliwości standardu się nie kończą. Modem Snapdragon X75 5G, komponent układu Snapdragon 8 Gen 3, pozwala na agregację nawet 10 pasm 5G w zakresach mmWave oraz 5 pasm w zakresach sub-6. Modem Qualcomma jest w stanie zapewnić dzięki temu nie tylko pobieranie z prędkością 10 Gb/s, ale jeszcze szybsze wysyłanie aż 3,5 Gbps.

Po co aż tak duże szybkości w smartfonach? Sieć 5G-Advanced jest projektowana z myślą o szerszym spektrum usług, w urządzeniach różnego rodzaju. To po pierwsze nowe możliwości zastosowań XR (Extended Reality, połączenie AR, VR i MR), a także strumieniowa transmisja wideo o wysokiej rozdzielczości, zastosowanie w przemyśle jak nadzór wideo w kontroli jakości i monitorowaniu procesów, precyzyjne pozycjonowanie z dokładnością do 1 cm czy dokładna synchronizacja czasu. Dzięki 5.5G do sieci można będzie przyłączyć wręcz miliardy nowych urządzeń IoT z minimalnym czasem opóźnienia.

