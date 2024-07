Zwykłe VR to przeżytek. Vivo pokaże gogle rzeczywistości mieszanej

Vivo planuje zacząć kolejny segment swojej działalności. Tym razem będą to gogle rzeczywistości mieszanej. Pojawią się one już niedługo.

Vivo to obecnie cesarz chińskiego rynku smartfonów. Firma ma tam 19% udziału w rynku, ale musi się bronić przed szybko zdobywającym rynek Huaweiem. Tym razem nie będzie jednak o telefonach. Vivo planuje bowiem wejść na nowy rynek. Chodzi tu o gogle rzeczywistości mieszanej.

Vivo szykuje gogle rzeczywistości mieszanej (MR)

Nie będzie to absolutny debiut Vivo jeśli chodzi o podobne produkty. W 2019 Vivo zaprezentował okulary rzeczywistości rozszerzonej. Nie był to jednak w pełni autonomiczny produkt, ale swoiste rozszerzenie do smartfonów 5G chińskiego producenta.

W przyszłym roku Vivo ma wydać własne gogle rzeczywistości mieszanej. Nie jest to żadne zaskoczenie. O takiej chęci wspominał już w tym roku Hu Baishan z Vivo. Teraz dostaliśmy jednak potwierdzenie. Wiceprezes Vivo potwierdził, że gogle zobaczymy w 2025. Znając chiński rynek niedługo na podobne pomysły wpadną konkurenci, tacy jak Xiaomi czy Huawei.

Źródło zdjęć: vivo

Źródło tekstu: vivo gizmochina wł