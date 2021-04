Vivo V21: debiutują smartfony z optyczną stabilizacją obrazu w aparacie selfie

Vivo V21 to nowa seria smartfonów tej chińskiej marki, które 27 kwietnia 2021 roku miały swoją premierę. Wyróżnikiem niemal identycznych modeli V21 i V21 5G jest przedni aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją obrazu. Vivo V21e z kolei jest ich tańszym odpowiednikiem, napędzanym Snapdragonem 720G.

Nowe smartfony z serii Vivo V21 to trzy urządzenia wyposażone prawdopodobnie w najlepsze na rynku aparaty fotograficzne do zdjęć typu selfie. Przednia jednostka ma rozdzielczość 44 Mpix (f/2.0) i w każdym przypadku na wyposażeniu aparatu jest autofocus i stabilizacja obrazu, w Vivo V21 i V21 5G optyczna (OIS). W V21/V21 5G aparatowi selfie towarzyszą też dwie lampy doświetlające LED. Dobrze wygląda również tylny zestaw złożony z trzech aparatów: głównego o rozdzielczości 64 Mpix (f 1.8 oraz IOS w V21/V21 5G lub f/1.9 w V21e), ultraszerokokątnego 8 Mpix (f/2.2) i aparatu makro o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Wszystkie trzy nowe smartfony mają z przodu 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, który w V21/V21 5G jest jaśniejszy i odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz.

Vivo V21 i Vivo V21 5G są napędzane chipsetem MediaTek Dimensity 800U, wspieranym przez 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Wewnątrz V21e pracuje Qualcomm Snapdragon 720G. Tu również otrzymujemy 8 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane.

Vivo V21/V21 5G

Smartfony z serii Vivo V21 są zasilana akumulatorem o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W. Nad całością czuwa system Android 11 z interfejsem Funtouch 11.1.

Dostępność i cena

Vivo V21 i V21 5G będą wkrótce dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Dusk Blue, Sunset Dazzle i Arctic White. Vivo V21e ma dwa kolory obudowy: Diamond Flare i Roman Black.

Vivo V21e

W Malezji ruszyła przedsprzedaż modeli V21 i V21e, z cenami 1599 ringgitów (1599) i 1299 ringgitów (1199 zł). Co ciekawe, malezyjska strona lazada.com.my sugeruje, że to ceny z obniżką odpowiednio 79% i 77%. Coś się chyba komuś pomyliło, bo nie są to urządzenia warte, po przeliczeniu, około 7 i 5 tysięcy złotych.

Regularna sprzedaż Vivo V21 i Vivo V21e ruszy w Malezji 5 maja tego roku. Vivo V21 5G nie będzie tam dostępny.

