Ulefone Armor Pad 2 już w Polsce. Pancerny tablet z LTE w dobrej cenie

Do Polski trafił jeden z najciekawszych pancernych tabletów tego roku – Ulefone Armor Pad 2. Nowość kusi bardzo wytrzymałą konstrukcją, dużym ekranem, wbudowanym modemem LTE, dużą lampą LED i przystępną ceną.

Ulefone Armor Pad 2 miał swoją światową premierę w październiku, a teraz dotarł do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Autoryzowanym dystrybutorem tabletu, jak i innych produktów Ulefone, jest firma CK Mediator. Ustalona przez niego cena urządzenia wynosi 1699 zł. Ulefone Armor Pad 2 jest dostępny w sklepie funtech.pl z gwarancją na 24 miesiące.

Ulefone Armor Pad 2: wytrzymały i pomysłowy

Ulefone Armor Pad 2 nie boi się ekstremalnych warunków pracy. Jest odporny na pył i wodę i spełnia normy IP68 i IP69K. Producent szczyci się także zaliczonymi testami militarnymi MIL-STD-810H. Tablet wytrzyma 30-minutowe zanurzenie na głębokości 1,5 m, zniesie skrajne temperatury, a także upadki na beton.

Tablet o grubości 14 mm i masie 1018 g kryje w sobie potężny akumulator o pojemności 18 600 mAh. Można go ładować z mocą 33 W przez port USB-C. Producent obiecuje ponad miesiąc pracy w trybie czuwania i tydzień w normalnym trybie działania. Tablet pozwoli także naładować inne urządzenia jak power bank.

Zobacz: Smartfon, z którym przetrwasz koniec świata – Ulefone Armor 24 (test)

Armor Pad 2 dostępny jest w kolorze żółto-czarnym, powstała też wariant cały czarny. Na obudowie wzrok przyciąga żółty trapez – jest to mocna, wielozadaniowa lampa LED złożona z 382 diod i dająca światło o jasności 750 lumenów. Jej moc jest na tyle duża, że może pełnić funkcję oświetlenia awaryjnego w różnych sytuacjach, jak naprawa samochodu czy też podczas biwakowania. Podobną lampę ma przetestowany przez nas smartfon Ulefone Armor 24.

Na obudowie znalazły się głośniki stereo, wyjście audio 3,5 mm, a także programowalny przycisk i port uSmart pozwalający podłączyć profesjonalne narzędzia: endoskop (uSmart E1), endoskop z dwiema kamerami (uSmart E02) lub mikroskop 1000x (uSmart C01). Są to dodatkowe akcesoria dostępne w ofercie Ulefone’a.

Atutem Armor Pada 2 jest też spory ekran IPS o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 2K (1200 x 2000), w proporcjach 5:3. Większość dostępnych na rynku pancernych tabletów ma wyświetlacze od 8 do 10,1 cala. Dobre wrażenie robi także maksymalny poziom jasności, sięgający 500 nitów – to wystarczająca wartość, by wyświetlacz był czytelny w każdych warunkach. Wzmocnione tablety innych marek nie zawsze to zapewniają. Z zewnątrz ekran zabezpiecza szkło Corning Gorilla Glass 5.

Ulefone Armor Pad 2 nie powinien także sprawiać problemów z wydajnością – ma solidny układ MediaTek Helio G99 (6 nm, GPU Mali-G57 MC2,), któremu pomaga 8 GB pamięci RAM z wirtualnym rozszerzeniem do 16 GB. Wewnętrzną pamięć 256 GB można rozbudować za pomocą kart microSD o pojemności do 2 TB. Moc tabletu jest wystarczająca do grania w wiele mobilnych gier.

Tablet zapewnia łączność Wi-Fi 6, LTE Dual SIM (nano), Bluetooth 5.2, a także NFC z płatnościami Google Pay. Z wbudowanego radia FM można korzystać bez podłączania słuchawek. Za lokalizację odpowiadają systemy GPS, GLONASS, Beidou i Galileo, a za bezpieczeństwo – czytnik linii papilarnych i rozpoznawanie twarzy.

Z tyłu obudowy znalazł się aparat o rozdzielczości 48 Mpix (OV48B2Q, f/1,8) z nagrywaniem wideo 2K, który pozwala na robienie wysokiej jakości skanów. Przedni aparat ma 16 Mpix (IMX351, f/2.2) i pozwala na nagrywanie wideo 1080p.

Wszystkim zarządza prawie czysty Android 13 z kilkoma rozszerzeniami i aplikacjami producenta.

Podczas prac w terenie z pomocą przychodzi szeroki uchwyt na dłoń. Uchwyt dołączony jest do zestawu. Innym akcesorium, które trzeba już kupić samodzielnie, jest zawieszany na szyi Armor Holster Pro, co docenią monterzy, inkasenci czy listonosze. Do pracy w domu może z kolei przydać się obrotowy uchwyt na dłoń z podpórką.

Ulefone przekonuje, że Armor Pad 2 to profesjonalne narzędzie do zastosowań w wojsku, służbach, przemyśle, transporcie i logistyce, ale świetnie sprawdzi się też w rękach każdego entuzjasty wzmocnionych urządzeń. Wkrótce na Telepolis.pl zamieścimy recenzję Armora Pad 2.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Ulefone

Źródło tekstu: Opracowanie własne