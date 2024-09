Mercusys wprowadza bardzo tani, przenośny router MT110

Należąca do TP-Link marka Mercusys zaprezentowała nowy przenośny router – Mercusys MT110. Urządzenie nie oferuje zbyt wyśrubowanych parametrów technicznych, ale jest bardzo tanie.

Czy w czasach rosnącej popularności 5G routery LTE mają jeszcze sens? TP-Link wychodzi z założenia, że tak i wprowadza do sprzedaży model Mercusys MT110. Producent zachwala, że nowe urządzenie jest szczególnie przydatne w podróży i stanowi alternatywę dla udostępniania internetu ze smartfonu.

Mercusys MT110 połączy się z prędkością do 150 Mb/s

Nowy model ma niewielkie wymiary 111 x 70 x 23,8 mm. Router MT110 korzysta z technologii 4G LTE i pozwala osiągnąć prędkość pobierania do 150 Mb/s i wysyłania do 50 Mb/s. Urządzenie działa w paśmie 2,4 GHz, oferując połączenia Wi-Fi z maksymalną prędkością do 150 Mb/s. Do routera można podłączyć 10 urządzeń jednocześnie.

Konfiguracja MT110 jest niezwykle prosta – wystarczy włożyć kartę nano SIM dowolnego operatora i uruchomić router, aby automatycznie udostępnić sieć 4G LTE wszystkim urządzeniom znajdującym się w pobliżu w zasięgu sieci Wi-Fi.

MT110 zapewnia do 10 godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu dzięki akumulatorowi o pojemności 2200 mAh.

Zarządzanie routerem Mercusys MT110 odbywa się poprzez aplikację MERCUSYS. Apka umożliwia szybkie skonfigurowanie routera w kilku krokach, a także monitorowanie stanu sieci i zużycia danych. Aplikacja zapewnia również możliwość łatwego aktualizowania oprogramowania urządzenia.

Mercusys MT110 jest dostępny w cenie ok. 150 zł. Router objęto trzyletnią gwarancję producenta.

