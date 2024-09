Router Wi-Fi 7 dla oszczędnych? Oto Mercusys MR47BE

Mercusys, marka należąca do TP-Link, wprowadza swój pierwszy router Wi-Fi 7 – model Mercusys MR47BE. Urządzenie dostępne jest w stosunkowo dobrej cenie.

Wi-Fi 7 to najnowszy standard sieci bezprzewodowej, który przyciąga uwagę najbardziej wymagających użytkowników. Routery w tej technologii bywają dosyć drogie, ale Mercusys MR47BE dostępny jest za ok. 750 zł, co jest kwotą całkiem przystępną.

Mercusys MR47BE to trzypasmowy router BE9300

Mercusys MR47BE pracuje w standardzie Wi-Fi 7 i zapewnia prędkości dochodzące do 9300 Mb/s w trzech pasmach transmisji: do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

W routerze zaimplementowano najważniejsze rozwiązania wprowadzane przez standard Wi-Fi 7 w tym obsługę niezatłoczonego pasma 6 GHz oraz kanałów o szerokości 320 MHz, a także 4K-QAM i MultiLink Operation.

Wydajność Wi-Fi zwiększać mają liczne technologie wspomagające pracę routera. Są to m.in. technologia OFDMA, umożliwiająca transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie czy też technologia Beamforming kierunkująca wiązkę sygnału w stronę urządzeń klienckich.

Router jest także kompatybilny z technologią EasyMesh, która umożliwia utworzenie domowej sieci Mesh, działającej pod jedną nazwą Wi-Fi i hasłem wraz z innymi urządzeniami sieciowymi kompatybilnymi ze standardem EasyMesh.

Mercusys MR47BE umożliwia także stworzenie multigigabitowej sieci kablowej. Produkt wyposażono w cztery porty o prędkości 2,5 Gb/s, w tym 1 port WAN i 3 porty LAN.

Router Mercusys MR47BE oferuje najnowszy standard szyfrowania WPA3, Dzięki rozbudowanej kontroli rodzicielskiej możliwa jest ochrona najmłodszych użytkowników sieci.

MR47BE jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 750 zł. Router objęto trzyletnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: Mercusys

Źródło tekstu: Mercusys