To nie koniec Huaweia. Debiutują też Huawei Watch D i Huawei Band 7

Huawei zaprezentował dzisiaj szereg nowych urządzeń. Wśród nich są też zegarek Huawei Watch D oraz opaska sportowa Huawei Band 7. Nie są to całkowite nowości, wcześniej pojawiły się one bowiem w Chinach. Teraz zobaczymy je w Europie.

Huawei zaprezentował dzisiaj dwa produkty, które już wcześniej pojawiły się w sprzedaży w Chinach. Tym razem wreszcie trafią one do Europy. Pierwszym z nich jest opaska sportowa Huawei Band 7.

Huawei Band 7

Ma ona wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Urządzenie ma akumulator o pojemności 180 mAh, który może starczyć na 14 dni działania. Opaska współgra z 96 typami aktywności sportowej. Nie zabraknie oczywiście funkcji pozwalających dbać o swoje zdrowie. Opaska zmierzy puls czy poziom tlenu we krwi. Huawei zapewnia też odporność na wodę (5 ATM). Huawei Band 7 jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: różowej, czerwonej, czarnej i zielonej. Z portfela trzeba będzie wysupłać 60 euro. Europejska sprzedaż ruszy 16 czerwca.

Huawei Watch D

Drugim urządzeniem jest Huawei Watch D. Trochę zanikł on przy nowościach takich jak Huawei Watch Fit 2 i Huawei Watch GT 3 Pro. Model Watch D pojawił się w Chinach pod koniec zeszłego roku i reklamowany był jako urządzenie, które wykrywa ryzyko miażdżycy, arytmii oraz bezdechu sennego.

Do oczywistych funkcji takich jak śledzenie jakości snu, tlenu we krwi czy tętna dołączyły tu funkcje, pozwalające rejestrować elektrokardiogram (EKG) oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Nie zabraknie oczywiście pomocy przy uprawianiu sportu. Zegarek obsługuje 70 różnych typów ćwiczeń. Zegarek ma prostokątny, dotykowy wyświetlacze AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 280 x 456 pikseli (326 ppi). Ceny zaczynają się do 449 euro.

Zobacz: Huawei Watch Fit 2 wkrótce zawita do Polski

Zobacz: Huawei Watch GT 3 Pro debiutuje w Polsce. Na start 200 zł taniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: huawei