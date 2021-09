Teraz to Apple chce być jak Samsung - szykuje swojego Flipa i Folda

Zwykle to inni wzorują się na Apple'u. Tym razem jest jednak inaczej. To Amerykanie chcą być jak ich najwięksi rywale z Samsunga.

Apple to firma, która przyzwyczaiła nas do tego, że wytycza trendy w mobilnym świecie. Największym konkurentem Amerykanów jest Samsung, który jest królem na rynku smartfonów. Rywalizacja między oboma graczami jest bardzo dobrze znana. Tym razem jednak to Apple chce pójść w ślady swojego największego rywala. To Samsung stworzył niszę składanych smartfonów i to Koreańczycy radzą sobie na tym rynku zdecydowanie najlepiej. Samsung ma grubo ponad 70% rynku, czasami przekracza 80%.

Ostatnio Koreańczycy zaprezentowali trzecią generację swoich składaków. Samsung ma w tej niszy dwie równoważne propozycje: serię Flip i Fold. Jedna z nich przypomina telefony z klapką, a druga składany tablet. Tymi samymi śladami chce podążyć Apple, który szykuje analogiczne dwie serie. Mają się one jednak pojawić dopiero w 2023, a składane wyświetlacze OLED ma wyprodukować LG. Apple nie zakłada jednak pokonania Samsunga od razu, w 2023 Samsung dalej ma mieć 75% rynku w tym segmencie. Zostaje nam w takim razie czekać.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 będzie niewielki i będzie miał małą baterię

Zobacz: Apple obniża ceny starszych iPhone'ów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: gizchina, wł