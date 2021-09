Apple obniża ceny starszych iPhone'ów

Firma Apple zaprezentowała nowe smartfony z serii iPhone 13. Z tej okazji starsze modele zostały przecenione w oficjalnym sklepie producenta lub z niego wycofane, by nie robić konkurencji nowym urządzeniom.

14 września odbyła się oficjalna prezentacja nowych iPhone'ów 13. Urządzenia te już 17 września tego roku trafią do przedsprzedaży, a tydzień później rozpocznie się ich regularna sprzedaż. By nie robić zbytniej konkurencji najnowszym flagowcom, Apple wycofał ze swojego sklepu niektóre starsze modele. Na stronie apple.pl nie kupimy już iPhone'a 12 Pro i iPhone'a 12 Pro Max. Znajdziemy za to inne urządzenia w niższych cenach.

Z okazji premiery nowych iPhone'ów, w oficjalnym sklepie internetowym Apple'a znajdziemy następujące smartfony w obniżonych cenach:

iPhone 12 mini : 64 GB – 3149 zł (taniej o 400 zł), 128 GB – 3399 zł (taniej o 450 zł), 256 GB – 3899 zł (taniej o 450 zł),

: iPhone 12 : 64 GB – 3599 zł (taniej o 600 zł), 128 GB – 3849 zł (taniej o 600 zł), 256 GB – 4349 zł (taniej o 600 zł),

: iPhone 11 : 64 GB – 2599 zł (taniej o 550 zł), 128 GB – 2849 zł (taniej o 550 zł).

W ofercie firmy Apple jest również iPhone SE (2020), który jest dostępny w wariancie 64 GB za 2199 zł oraz 128 GB za 2449 zł.

