Telefon Microsoft Surface zginany trzy razy? Tak mówi patent

Microsoft wrócił na rynek telefonów, ale bez jakiegoś szału. Teraz jednak Amerykanie szykują telefon zginany trzykrotnie.

Firmy technologiczne zgłaszają naprawdę wiele wniosków do urzędów patentowych, jednak nie oznacza to ich wykorzystania. Dzięki nim nie można zatem wyrokować jakie urządzenie wyda dany producent, ale wiadomo nad czym pracuje. Wygląda zatem na to, że Microsoft chce rozwijać się w segmencie składanych urządzeń. Microsoft zarejestrował bowiem w amerykańskim urzędzie patentowym projekt smartfonu, który składa się aż trzy razy. W formie w pełni rozwiniętej wyświetlacz staje się zatem naprawdę wielki.

Taki kierunek rozwoju Microsoftu nie jest ani trochę dziwny. Po wydaniu ostatniej Lumii Microsoft mówił, że powróci ze zginanym Surface Phone. Potem przekształcił się on w Surface Mobile, a po drodze była też Andromeda. W końcu pojawił się Surface Duo, który jednak nie był tym, czego oczekiwaliśmy. To właściwie składany telefon z dwoma wyświetlaczami, a pod względem specyfikacji technicznej wcale nie powalał. Jak widać Microsoft dalej myśli poważnie o tym projekcie.

Źródło zdjęć: uspto

Źródło tekstu: patentlyapple, wł