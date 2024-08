Tecno Spark 30C wycieka. Co wiemy?

Tecno szykuje następcę zeszłorocznego modelu Spark 20C. Wyciekła specyfikacja modelu Tecno Spark 30C.

Tecno to bardzo ciekawa marka smartfonów. Należy ona do koncernu Transsion, który jest jedną z największych potęg na rynku afrykańskim i na Bliskim Wschodzie. Całkowicie inaczej wygląda to w innych regionach świata. Nie ważne czy mówimy o Europie, czy o Chinach, które są ojczyzną Transsion.

Tecno Spark 30C w wersji 4G i 5G

Do koncernu należą takie marki jak Tecno, Itel czy Infinix. Smartfony spod znaku Transsion można zatem kupić też w Polsce. Teraz Tecno szykuje smartfon Tecno Spark 30C. W grudniu 2023 na rynku zadebiutował Tecno Spark 20C.

Teraz Tecno szykuje telefony Spark 30C 4G i Spark 30C 5G. Więcej przecieków mamy na temat pierwszego z nich. Sercem urządzenia ma być układ MediaTek Helio G81. Do kompletu dostaniemy podwójny aparat główny 48 Mpix + 8 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh. Na temat wersji 5G wiadomo tylko, że ma być podobny do Spark 30 5G. Tamten model wg certyfikacji FCC będzie miał 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Zobacz: Efeckiarskie i niedrogie. Debiutują nowe smartfon Tecno

Zobacz: Niedawno weszli do Polski. Wkrótce pokażą zupełną nowość

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: gizmochina

Źródło tekstu: gizmochina, wł