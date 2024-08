Efeckiarskie i niedrogie. Debiutują nowe smartfon Tecno

Tecno Pova 6 Pro 5G i Pova 6 Neo to nowe smartfony kuszące niską ceną i efektownym designem. Urządzenia właśnie trafiły do Polski.

Co by nie mówić, smartfony z rodziny Tecno Pova to jedne z bardziej charakterystycznych urządzeń na polskim rynku. Telefony łączą efektowny design znany z konstrukcji gamingowych z przystępną ceną. Wystarczy, żeby zapadły w pamięć.

Jak widać musi się to też przekładać na niezłą sprzedaż, ponieważ swoją premierę ma kolejna już generacja urządzeń spod szyldu Pova. Tecno Pova 6 Pro 5G i Pova 6 Neo trafiły właśnie na polski rynek.

Tecno Pova 6 Pro 5G i Pova 6 Neo - tanie telefony z efektownym designem

Tecno Pova 6 Pro 5G to model pozycjonowany nieco wyżej. Wyposażono go w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78", rozdzielczości 1080x1920 oraz odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 6080. Znajdziemy tu też 256 GB pamięci wewnętrznej, 12 GB RAM i - co chyba najbardziej kuszące - akumulator o pojemności aż 6000 mAh. Do tego obsługuje on szybkie ładowanie Ultra Charge o mocy aż 70 W.

Obok wariantu pro zadebiutował także model Tecno Pova 6 Neo. To konstrukcja bardziej przystępna cenowo. Telefon posiada wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78", stosunkowo wydajny układ MediaTek Helio G99 Ultimate i akumulator o zawrotnej pojemności 7000 mAh. Kusząca opcja dla mniej zamożnych gamerów.

Cena i dostępność

Nowe telefony z rodziny Tecno Pova można już znaleźć w polskich sklepach. Model Tecno Pova 6 Pro 5G wyceniono na 1499 zł, natomiast Tecno Pova 6 Neo to wydatek rzędu 799 zł. Dodatkowo w specjalnej promocji na start kupując telefon do 5 września 2024 roku można się załapać na słuchawki bezprzewodowe Tecno Sonic za 1 zł.



Zobacz: Właściciel marek Infinix i Tecno w ogniu pozwów patentowych

Zobacz: Telefon dla dziecka? Z TECNO kupisz ten najlepszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tecno

Źródło tekstu: Tecno