Właściciel marek Infinix i Tecno w ogniu pozwów patentowych

Transion, jeden z największych producentów smartfonów na świecie zdaje się naruszać patenty. Może to odbić się na cenach telefonów marek takich jak Infinix, Tecno i Itel. Po Philipsie i Nokii na pozew zdecydował się Qualcomm.

Czego chce Qualcomm? Transsion produkuje za mało telefonów na jego chipach, by móc swobodnie korzystać z patentów

Jak donosi IP Fray na LinkedIn, Qualcomm pozywa Transsion w związku z czterema niestandardowymi, elementarnymi patentami. W źródle zabrakło informacji, o które z patentów dokładnie chodzi, ale to wyjątkowo rzadka sytuacja, by firma angażowała się w pozwy tego typu.

Z reguły Qualcommowi wystarczała odpowiednia wielkość zamówień na chipsety firmy, by temat tego typu naruszeń był zamykany. W przypadku Transsion takiej opcji specjalnie nie ma. Król Afryki i Rosji, coraz lepiej radzący sobie też w Polsce (Tecno, Infinix), od procesorów amerykańskiej firmy wyraźnie stroni.

Qualcomm nie oczekuje wyłączności, ale lojalności już owszem

Choć w postawie Quaclcommu dopatrywać można się na siłę monopolistycznych zapędów, w praktyce to sprawa Qualclommu, w jaki sposób domaga się respektowania swoich praw. Skoro Transsion nie zdecydował się uzupełnienie swojego portfolio produktów na takie zawierające procesory Snapdragon, teraz czekać mogą go dodatkowe opłaty.

Transsion stawia głównie na procesory firm MediaTek i na niektóre chipy firmy Unisoc w najtańszych telefonach i tabletach. Firma miała też pewne z serie ze Snapdragonami, ale to już historia — w sprzedaży nie ma już telefonów na takim SoC marek Infinix, Tecno i Itel.

To nie koniec kłopotów Transsion — pieniędzy chcą też Philips i Nokia

Według ostatnich doniesień, opublikowanych przez Financial Times, Transsion jest też pozywany przez Philipsa. Natomiast jak opisuje to FT, Nokia wywiera presję na firmie, by ta zapłaciła za korzystanie z opatentowanych rozwiązań Finów.

Pojawił się nawet cytat rzecznika Transsion, według którego firma miała podpisać umowę licencyjną na patenty standardu 5G z Qulacommem i jest w trakcie realizacji tej umowy.

Nagła kumulacja zarzutów wobec Transsiona przykleja produktom Infinix, Tecno i Itel przykrą, stereotypową łatkę — chińskich złodziei patentów. Huawei i Xiaomi wyrywali się z tego stereotypu latami, Transsion najwyraźniej jeszcze nie odrobił lekcji.

Zobacz: Infinix Note 40 Pro ma (prawie) wszystko, czego potrzebujesz (test)

Zobacz: Tecno Spark 20 – w Polsce debiutuje nowa seria na każdą kieszeń

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: 9TO5Google, Financial Times, oprac. wł