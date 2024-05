Telefon dla dziecka? Z TECNO kupisz ten najlepszy

Gdzie szukać idealnego smartfonu dla dziecka? Najlepiej w promocyjnej ofercie firmy TECNO.

Kiedy byłem dzieckiem, od telefonu komórkowego oczekiwałem dwóch rzeczy: żeby zabójczo wyglądał i dało się na nim pograć w fajne gry. Od tamtej pory minęło... cóż, dużo lat. Niektóre rzeczy się jednak nie zmieniają.

Smartfon to dla młodych ludzi w dalszym ciągu przede wszystkim źródło rozrywki oraz sposób na wyrażanie siebie. Jeśli szukacie idealnego prezentu na Dzień Dziecka, to telefon, który spełni te potrzeby, z pewnością okaże się doskonałym wyborem.

Dobra wiadomość jest taka, że taki sprzęt można znaleźć na wyciągnięcie ręki i wcale nie kosztuje fortuny. Wystarczy sięgnąć po smartfony z rodziny TECNO Spark 20.

TECNO Spark 20 Pro+ - najładniejszy telefon do 1000 zł

Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED praktycznie pozbawiony ramek, smukła obudowa o grubości raptem 7,6 mm, elegancka wyspa aparatu zgrabnie wkomponowana w plecki telefonu – brzmi jak smartfon premium, prawda? Tylko wcale nie opisuję kosztującego jakieś absurdalne pieniądze flagowca, a TECNO Spark 20 Pro+, czyli model za niecałe 1000 zł.



Jeśli więc chcemy się skupić na tym pierwszym filarze – zabójczym wyglądzie – naprawdę trudno będzie znaleźć coś lepszego. Tym bardziej, że wspomniany wcześniej ekran przyciąga wzrok nie tylko zagiętymi krawędziami. To jednostka o przekątnej 6,78”, charakteryzująca się wysoką rozdzielczości rzędu 1080 x 2436. Kolory są tak żywe, że obrazy wyglądają jakby miały zaraz wyskoczyć z ekranu. Do tego wszystko jest wyświetlane w ultrapłynnych 120 Hz.

A na tym nie koniec, bo TECNO Spark 20 Pro+ to nie tylko uczta dla oczu. To także duży akumulator o pojemności 5000 mAh, wzmocniona obudowa, która według producenta ma wytrzymać upadek ze 120 cm oraz procesor MediaTek Helio G99 Ultimate, który spokojnie poradzi sobie z większością codziennych wyzwań oraz gier dostępnych w sklepie Play.

Mówiąc krótko, TECNO Spark 20 Pro+ ma wszystko, w co powinien być wyposażony smartfon dla młodego użytkownika i przy okazji nie kosztuje fortuny.

TECNO Spark 20 Pro – jeszcze tańszy, równie dobry

Drugą godną uwagi propozycją jest TECNO Spark 20 Pro. To telefon nieco tańszy, ale swoim designem nawiązujący do dużo droższych klasyków gatunku. Zdecydowanie nie będzie się czego wstydzić, wyciągając go podczas przerwy na szkolnym korytarzu.



Ale TECNO Spark 20 Pro ma do zaoferowania dużo więcej. Przede wszystkim procesor MediaTek Helio G99, oferujący świetną jak na ten segment wydajność. Nie trzeba się bać żadnych spowolnień i przycinania, niezależnie od tego, czy szukamy informacji w sieci, aplikacji społecznościowych czy nagrywamy kolejną rolkę, którą z pewnością podbijemy Internet. Granie w popularne gry także nie powinno stanowić najmniejszego problemu.

Wrażenie robi także tutejszy aparat o rozdzielczości 108 Mpix z jasnym obiektywem f/1.75. To doskonałe narzędzie do uwieczniania bezcennych wspomnień oraz rozwijania fotograficznej pasji, która z pewnością drzemie w niejednym dziecku – trzeba tylko dać jej iskrę, by mogła zapłonąć jasnym płomieniem. Taką iskrą może być TECNO Spark 20 Pro.

A oprócz tego na pokładzie znajdziemy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78” i odświeżaniu 120 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, głośniki stereo, a także łączność NFC, dzięki której można płacić zbliżeniowo bez konieczności noszenia przy sobie karty płatniczej. Mówiąc krótko, to świetnie wyposażony smartfon w rozsądnej cenie.

TECNO Spark 20C – opcja dla oszczędnych

Ciekawą propozycją w ofercie firmy TECNO jest także model Spark 20C. To jeden z tańszych telefonów na rynku, który jednak oferuje wszystkie najważniejsze funkcje. Znajdziemy tu m.in. wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6” i odświeżaniu 90 Hz, aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz duży akumulator 5000 mAh.



Jasne, nie jest to demon szybkości i raczej nie przysporzy nikomu szacunu na dzielni, ale w cenie poniżej 500 zł (a w aktualnej promocji nawet GRUBO poniżej 500 zł) ma naprawdę dużo do zaoferowania. Tym bardziej, że jest wiele sytuacji, w których taki tani smartfon może się okazać świetnym wyborem.

Chcecie kupić nowy telefon dla dziecka, ale boicie się, że go potłucze/zgubi/utopi tak jak trzy poprzednie? Chcecie pozostać w kontakcie ze swoim dzieckiem, ale nie chcecie, by smartfon odciągał je od nauki? A może potrzebujecie „jednorazowego” smartfona, np. na czas wyjazdu na wakacje? Rozwiązaniem w każdym z tych scenariuszy będzie TECNO Spark 20C.

Promocja na Dzień Dziecka – tej okazji nie można przegapić

Nie trzeba wydawać fortuny, by sprezentować swojemu dziecku dobrego smartfona. Szczególnie teraz, kiedy wszystkie opisane urządzenia można dostać w specjalnej promocji.

Do 30 maja 2024 w sklepie TECNO-Store oraz u wybranych partnerów producenta (RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom, Komputronik) urządzenia z serii Spark 20 można wyrwać w specjalnych, znacznie niższych cenach:

TECNO Spark 20 Pro+ od 999 zł,

TECNO Spark 20 Pro od 799 zł,

TECNO Spark 20C od 399 zł.

A na tym oszczędności się nie kończą, bo kupując smartfony z rodziny TECNO Spark 20 gratis dostajecie bogaty zestaw akcesoriów, obejmujący m.in. ładowarkę, etui, a nawet słuchawki i szkło ochronne na ekran. W dzisiejszych czasach to rzadkość i coś, co warto na każdym kroku podkreślać.

Więcej szczegółów na temat urządzeń TECNO Spark 20 znajdziecie oraz promocyjnej oferty znajdziecie na stronie producenta.

Sprawdź ofertę w TECNO-Store

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy TECNO.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TECNO