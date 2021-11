Tani składak z klapką? To szykuje Huawei

Huawei szykuje tani składany telefon. Będzie on miał klapkę i... nowe kolory.

Ostatnio piszemy o Huaweiu najczęściej jeśli chodzi o jego inteligentne zegarki, czasem komputery. Na szczęście Chińczycy nie opuszczają rynku telefonów. Ostatnio zresztą słyszeliśmy, że udało im się obejść sankcje USA i 2 grudnia zadebiutuje telefon 5G Hi Nova wydany przez chińską pocztę. Co ma z tym wspólnego Huawei? To on sprzedał tamtejszej poczcie licencję na telefon. Huawei szykuje też kolejny składany smartfon. To samo w sobie nie jest jakąś sensacją - Huawei jest obecny w tym sektorze właściwie od początku. Jego bardzo dobre wyniki w Chinach sprawiają, że jest poza Motorolą jedynym liczącym się rywalem Samsunga w tej niszy.

Ciekawe jest jednak to, co o tym smartfonie już wiemy. Będzie to bowiem tani (jak na standardy składanych telefonów oczywiście) telefon z klapką. Wygląda zatem na to, że po serii Motorola razr i Samsung Galaxy Flip czeka nas kolejny model tego typu. Nowe telefony wyprodukuje Zhaoli Technology, którego przedstawiciele niedawno spotkali się z Huaweiem. Teraz natomiast pojawiły się wizualizacje nowego telefonu. Wygląda też na to, że Huawei postanowił odświeżyć nieco kolorystykę swoich urządzeń mobilnych.

