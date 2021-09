Takiej ładowarki jeszcze nie było - pomysł Motoroli zmieni świat

Motorola zaprezentowała prototyp nowej ładowarki bezprzewodowej, która ma szansę zrewolucjonizować branżę mobilną.

Ładowanie bezprzewodowe jest dostępne na rynku już od dobrych kilku lat, jednak w obecnej formie budzi dość mieszane uczucia. W końcu jakie przynosi korzyści względem tradycyjnego kabla, skoro jest wolniejsze i wymaga, żeby telefon leżał nieruchomo w ściśle określonym punkcie? Dość skromne i to ujmując sprawę dość łagodnie. Sytuacja ta może się jednak wkrótce zmienić, w czym swój udział chce mieć Motorola.

Motorola: nowa ładowarka naładuje telefon nawet z 3 metrów

Producent zaprezentował prototyp ładowarki, która pozwala na ładowanie kompatybilnych urządzeń z odległości do 3 metrów i to nawet w sytuacji, kiedy po drodze znajdzie się jakaś przeszkoda (z tym że chodzi tu raczej o kieszeń spodni niż ścianę budynku). Do tego celu wykorzystywanych jest aż 1600 anten, które emitują energię pod kątem 100 stopni. Pozwala to na równoczesne ładowanie nie jednego, ale nawet czterech telefonów.

Imponujące i - przynajmniej w teorii - bardzo praktyczne. Niestety patrząc po gabarytach prototypowej ładowarki, projekt wymaga jeszcze trochę pracy, nim trafi w ręce konsumentów. Warto także zauważyć, że producent unika informacji o mocy ładowania, co może sugerować, że nie jest ona szczególnie imponująca.

Xiaomi i Oppo także z bezprzewodowymi ładowarkami

Oczywiście Motorola nie jest jedynym graczem, który pracuje nad tego typu rewolucyjnym rozwiązaniem. Swoje prototypy bezprzewodowych ładowarek zaprezentowało Xiaomi oraz Oppo.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Weibo, XDA-Developers