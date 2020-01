Sony Xperia oficjalnie potwierdza obecność na MWC. Czego należy się spodziewać?

Firma Sony i jej smartfony Xperia w ostatnich miesiącach usunęły się w cień, dając się zdystansować konkurentom z Chin i Korei. Teraz japoński producent oficjalnie potwierdził swój udział na targach MWC wraz z produktami Xperia. Czy to oznacza wielki powrót marki?

Firma Sony od jakiegoś czasu rzadko pojawia się w doniesieniach, a ostatnie premiery smartfonów Xperia miały miejsce na wrześniowych targach IFA. Później pojawiały się już tylko nieliczne spekulacje i przecieki, w tym dotyczące MWC.

Teraz Sony przypomina się, zapowiadając swoją obecność na barcelońskich targach. Z zaproszeń dla prasy wynika, że pierwszego oficjalnego dnia imprezy – 24 lutego - producent przedstawi nowy produkt lub produkty z linii Xperia. Wydarzenie to ma się odbyć rano o godzinie 8:30 naszego czasu, czyli o dość niecodziennej porze.

Na podstawie wcześniejszych informacji można założyć, że Sony zaprezentuje nowe modele Xperia ze średniej i wyższej półki, w tym smartfon Xperia 5 Plus. Inna możliwa nazwa, która też pojawiła się w przeciekach, to Sony Xperia 1.1.

Niezależnie od nazwy, jest to model z ekranem o przekątnej 6,6 cala i proporcjach 21:9, pozbawionym wycięć i otworów na aparat – prawdopodobnie kamera do selfie (pojedyncza, 8 Mpix) zostanie umieszczona na niewielkiej, górnej ramce. Co ciekawe, na ramkach znajdzie się także miejsce na głośniki stereo. Mimo tych dodatków obudowa modelu Xperia 5 Plus zachowuje smukły kształt z dominującym na froncie wyświetlaczem.

Smartfon wyposażony jest także w wyjście audio 3,5 mm, port USB C, osobny klawisz do aparatu oraz umieszczony na boku obudowy czytnik linii papilarnych. Obudowa ma mieć rozmiary 168,2 x 71,6 x 8.1 mm.

Z tyłu znajdzie się poczwórny aparat, wśród których – poza głównym modułem - mają się znaleźć aparat szerokokątny i aparat z teleobiektywem, całość uzupełni czujnik ToF do pomiaru głębi ostrości. Urządzenia ma być napędzane przez układ Snapdragon 765.

Inny smartfon, którym może nas zaskoczyć Sony, jest Xperia 20. O tym modelu mówiło się już pół roku temu - miał to być średniak z ekranem 6 cali i układem Snapdragon 710. Później o tym smartfonie zrobiło się cicho i jeżeli ma mieć swoją premierę, to MWC będzie najlepszą okazją.

A co z modelami z najwyższej półki? Tu z koeli od jakiegoś czasu mówi się o flagowym modeli Sony Xperia 3. Ma to być urządzenie z ekranem QuadHD+, układem Snapdragon 865, wyposażone w łączność 5G, a do tego w aż 12 GB pamięci RAM. Z tyłu obudowy ma się znaleźć aż 6 aparatów fotograficznych. O tym modelu niewiele poza tym wiadomo, jednak wizualizacja przygotowana przez LetsGoDigital wygląda niezwykle obiecująco.

