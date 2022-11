Sony zapowiada Androida 13 na swoje dwa kluczowe modele

Firma Sony podała właśnie modele, na których na pewno zobaczymy aktualizację do nowszej wersji systemu. Androida 13 dostaną dwa kluczowe smartfony.

Jakiś czas temu został zapowiedziany Android 13, najnowsza wersja systemu operacyjnego na urządzenia mobilne. Właśnie pierwsze urządzenia szykują się na przyjęcie najnowszej aktualizacji. Najwięksi producenci już teraz planują mniej lub bardziej dokładny harmonogram modeli, które mogą doczekać się Androida 13 wraz z przybliżonymi datami, kiedy może to nastąpić. Sony również wytypował dwa modele.

Xperia 1 IV i Xperia 5 IV z Androidem 13

Oficjalny profil Sony na Facebooku i Twitterze poinformował o tym, że ich dwa najważniejsze modele smartfonów doczekają się aktualizacji do Androida 13. Chodzi tu oczywiście o Xperię 1 IV i Xperię 5 IV. Jednak jak to bywa w przypadku tak dużych aktualizacji, wypuszczane są one falowo. Oznacza to, że nie wszyscy posiadacze tych smartfonów będą w stanie od razu pobrać Androida 13.

Ogłoszenie Sony jest dość lakoniczne i nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Nie wiadomo kiedy dokładnie użytkownicy mogą spodziewać się aktualizacji tj. jak długo będzie ona wdrażana. Nie wiadomo też nic o kolejnych modelach japońskiego producenta, które miałyby otrzymać Androida 13. Brakuje też informacji o potencjalnych unikatowych cechach i narzędziach dla urządzeń Sony.

