Xperia 1 VI nadchodzi. Sony pokaże ją podczas MWC w Barcelonie

Już za niecały miesiąc ma się odbyć oficjalna prezentacja flagowego smartfonu Sony Xperia 1 VI. Dzięki publikacji w serwisie X poznaliśmy specyfikację tylnych aparatów nadchodzącego urządzenia.

Kilka miesięcy temu pojawiły się spekulacje, że około miesiąca po premierze smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24 firma Sony zaprezentuje flagową Xperię 1 VI. To pierwsze odbyło się 17 stycznia tego roku, więc powoli zbliżamy się do premiery flagowego smartfonu Japończyków. Ta, zgodnie z publikacją Insider Sony w serwisie X, odbędzie się 26 lutego 2024 roku, podczas odbywających się w Barcelonie targów Mobile World Conress.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również czegoś więcej na temat aparatów fotograficznych, które zostaną zastosowane w nadchodzącym flagowcu firmy Sony. Z opublikowanych w serwisie X informacji wynika, że z tyłu znajdą się trzy aparaty wyposażone w matryc Exmor T o rozdzielczości 48 Mpix.

Jeden z trzech czujników Exmor T do urządzeń mobilnych ma przekątną 1/1,4 cala, piksele o wielkości 1,12 μm i przysłonę f/1.4. Ma on również pełnopikselowy autofokus Dual-PD i może zapewnić 2-krotny zoom optyczny. Następny czujnik Sony Exmor T do urządzeń mobilnych jest przeznaczony do aparatu ultraszerokokątnego i ma rozmiar 1/2,7 cala i piksele 0,6 μm. Jest on wyposażony w technologię Sony 2x2 On-Chip Lens (OCL), która charakteryzuje się zwiększoną czułością, rozdzielczością przechwytywania, zakresem dynamicznym i szybkością. Trzeci czujnik Exmor T do urządzeń mobilnych ma taki sam rozmiar, jak czujnik użyty w aparacie ultraszerokokątnym, ale jest to teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym i 6-krotnym zoomem po przycięciu obrazu z czujnika.

Ostatnia topowa flagowa Xperia?

W grudniu pojawił się plotka, że w 2025 roku firma Sony chce zrezygnować z nazwy Xperia. Jeśli okaże się to prawdą, to w 2024 roku na rynek trafią ostatnie Xperie. Nie oznacza to końca smartfonów japońskiego producenta, jednak mają one zyskać nowe nazewnictwo. Biorąc pod uwagę małą popularność Xperii, zmiana ta może wyjść firmie Sony na dobre. Ale nie musi. Jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się w przyszłym roku.

