Snapdragon 775G najpierw trafi do serii Honor 50

Qualcomm Snapdragon 775G (SM7325) ma być układem dla „superśredniaków”. Już pod koniec 2020 roku poznaliśmy orientacyjnie jego wydajność. W teście AnTuTu 8 wykręcił 530 tysięcy punktów, poprawiając tym samym wynik Snapdragona 765G o 65%. Zresztą już Snapdragon 765G jest doskonałym czipem do smartfonu, który spełni wymagania większości użytkowników. Jego następca może być hitem.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że całkiem potężny układ Snapdragon 775G trafi do smartfonu z serii Honor 50. Wypowiedź na Weibo osoby, która zwykle jest dobrze poinformowania, wymienia konkretnie model SM7325 procesora.

Nie wiemy jeszcze, który Honor 50 dostanie procesor dla „superśredniaka”. Możemy jedynie domyślać się, że Snapdragon 775G trafi do bazowego modelu, Honor 50 Pro mógłby wtedy dostać Snapdragona 870, a topowy Honor Pro+ Snapdragona 888. Niezbyt zgadza się to z wcześniejszymi informacjami o tym, że Honor zaufa dwóm producentom czipów. Najpierw zobaczymy Honora 50 z MediaTekiem Dimensity 1200, a w lipcu Honora 50 Pro z układem Qualcomma. Może to jednak Honor 50 Pro otrzyma Snapdragona 775G?

Honor 50 series, potwierdzono uruchomienie nowej platformy sm7325 dla serii Snapdragon 7

Jeśli chodzi o wzornictwo, Honor 50 ma przypominać model Huawei nova8 Pro, ma mieć potrójny aparat i wyspę w kształcie pigułki z dwoma kółkami. Z innych źródeł wiemy, że Honor 50 Pro dostanie ładowarkę 66 W, produkowaną przez Huawei, topowy Honor 50 Pro+ z kolei autorską ładowarkę 100 W. To ciekawa nowość, ciekawe jak będzie z kompatybilnością z innymi standardami.

