Smartfony Hammer zdobyły biznesowe certyfikaty Android Enterprise Recommended. Daje to gwarancję aktualizacji przez 5 lat

Dwa wzmocnione smartfony marki Hammer – Energy 2 oraz Explorer – zyskały certyfikaty Android Enterprise Recommended. Oznacza to, że urządzenia te spełniają wymagania Google’a związane z wykorzystaniem smartfonów w środowisku biznesowym. Dla zwykłych użytkowników wiąże się to też z regularnymi aktualizacjami przez 5 lat, w tym do Androida 10.

Android Enterprise Recommended to program, który ułatwia wybór najlepszych urządzeń z Androidem do zastosowania w firmach i wymagającym środowisku korporacyjnym. Modele wyróżnione takim certyfikatem spełniają określone kryteria sprzętowe, jak i związane z oprogramowaniem, mogą być z gwarancją bezpieczeństwa dołączone do systemów Enterprise Mobility Management (EMM) oraz Mobile Device Management (MDM).

– Już od wielu lat współpracujemy z Google w zakresie rozwoju systemu Android. Podstawą do współdziałania jest porozumienie MADA, które pozwoliło nam też przystąpić do programu Android Enterprise Recommended – tłumaczy Piotr Spychalski, Dyrektor Sprzedaży mPTech. – Do programu przystąpiliśmy, aby zapewnić użytkownikom jeszcze wyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności naszych modeli. Dziś zostały wyróżnione Hammer Energy 2 oraz Hammer Explorer, co jest dla nas sukcesem, a także zobowiązaniem – tłumaczy Piotr Spychalski.

Program i fakt, czy dany model znajduje się na liście to informacje kierowane głównie do klientów biznesowych, jednak powinni nimi zainteresować się też zwykli użytkownicy.

– Jako producent zobowiązujemy się do systematycznego wdrażania poprawek bezpieczeństwa Google dla tych modeli (nie później niż 90 dni od ich publikacji) przez co najmniej pięć lat od ich premiery i do aktualizacji, do kolejnej pełnej wersji Androida (z nowym oznaczeniem). Oznacza to, że zarówno Hammer Energy 2, jak i Explorer z Androidem 9 doczekają się aktualizacji do Androida 10 – obiecuje Łukasz Grzypek, Technical Project Manager w mPTech.

