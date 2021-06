Samsung pokazał nowy sprzęt dostępowy 5G ze zintegrowanymi antenami

Samsung zaprezentował nowe rozwiązanie One Antenna Radio ze zintegrowanymi antenami, które ma ułatwić operatorom wdrażanie sieci 5G.

Nową jednostka dostępowa One Antenna Radio została wyposażona w zintegrowane anteny, co daje operatorom możliwość uproszczenia i przyspieszenia instalacji 5G poprzez umieszczenie w jednej obudowie radia z systemem Massive MIMO 3,5 GHz z pasywnymi antenami dolnego i średniego zakresu częstotliwości.

Ponieważ operatorzy nadal rozszerzają zasięg 5G, zasadniczym wyzwaniem z jakim muszą się zmierzyć jest ograniczona ilość miejsca w lokalizacjach montażu i na masztach. Jednostka dostępowa Samsung „wszystko w jednym” sprosta zróżnicowanym wymaganiom dotyczącym środowiska i warunków miejsca montażu, ułatwiając tym samym instalację, oszczędzając miejsce i zmniejszając koszty operatorów. Nowe rozwiązanie stanie się częścią oferowanych przez Samsunga od początku 2022 roku urządzeń sieci radiowej (RAN), które w pierwszej kolejności będą oferowane na rynku europejskim.

Najważniejsze zalety jednostki dostępowej Samsung One Antenna Radio obejmują:

estetykę montażu: w udoskonalonym rozwiązaniu zastosowano sprzęt o niedużych rozmiarach, który łatwo wpasowuje się w środowisko miejskie, a jednocześnie ograniczono ilość okablowania i elementów sprzętowych, co znacząco ogranicza ingerencję w estetykę centrów naszych miast,

w udoskonalonym rozwiązaniu zastosowano sprzęt o niedużych rozmiarach, który łatwo wpasowuje się w środowisko miejskie, a jednocześnie ograniczono ilość okablowania i elementów sprzętowych, co znacząco ogranicza ingerencję w estetykę centrów naszych miast, uproszczoną instalację: wdrożenie jest łatwiejsze dzięki wyeliminowaniu konieczności oddzielnego instalowania i podłączania nadajników i odbiorników i wielu anten, co przyspiesza instalację i obniża koszty robocizny,

wdrożenie jest łatwiejsze dzięki wyeliminowaniu konieczności oddzielnego instalowania i podłączania nadajników i odbiorników i wielu anten, co przyspiesza instalację i obniża koszty robocizny, niższe koszty operacyjne: mniej przestrzeni zajmowanej w miejscach montażu lub na masztach przekłada się na obniżenie kosztów operatorów, w tym kosztów wynajmu i konserwacji.

Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić naszą jednostkę dostępową One Antenna Radio, która zapewnia niezrównaną w branży wydajność i jest dostosowana do wdrażania w różnych warunkach. Wiedząc, że akcesoria montażowe, okablowanie, ograniczenia czasowe i przestrzenne, z którymi instalatorzy mają do czynienia na miejscu montażu są wyzwaniem dla większości operatorów, stworzyliśmy rozwiązanie, które pomoże wyeliminować ten problem i stworzy możliwość wdrożenia w wielu niedostępnych obecnie lokalizacjach.

– powiedział Wonil Roh, Senior Vice President, Head of Product Strategy, Networks Business w Samsung Electronics

