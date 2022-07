Samsung ma powody do zadowolenia z powodu składanych smartfonów

W 2019 roku na rynek trafił pierwszy składany smartfon Samsunga, model Galaxy Fold. I choć to pierwsze urządzenie miało wiele wad, według szefa koreańskiego producenta pozwoliło zmienić przyszłość branży. A zaczęło się już 10 lat temu.

Dostrzegliśmy okazję nie tylko do zaprojektowania nowego kształtu, ale także do stworzenia nowych doświadczeń, które nigdy wcześniej nie były możliwe ze smartfonem. Pokonując wiele przeszkód technologicznych, z powodzeniem wprowadziliśmy pierwszy w historii składany smartfon w 2019 roku i od tego czasu zmieniliśmy przyszłość naszej branży.

– napisał dr TM Roh, prezes Samsung Electronics

Składane smartfony nie zastąpiły zupełnie swoich bardziej klasycznych odpowiedników, ale i tak zrobiły niezłą karierę. W 2021 roku Samsung dostarczył na rynek prawie 10 milionów egzemplarzy swoich "składaków". To o 300% więcej niż jeszcze rok wcześniej. Szef Samsunga przewiduje, że wzrost ten będzie kontynuowany, a składane urządzenia staną się powszechne.

Samsung ma w swojej ofercie dwie linie składanych smartfonów, których najnowszymi przedstawicielami są modele Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3. Flip jest o wiele tańszy, więc nie powinno nikogo dziwić, że stanowił w ubiegłym roku około 70% sprzedaży składanych smartfonów Koreańczyków.

Przed nami premiera nowych składanych smartfonów Samsunga, modeli Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4. Urządzenia te zadebiutują podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się 10 sierpnia 2022 roku.

Na naszym nadchodzącym Unpacked 10 sierpnia przekonasz się, że wpływ naszej innowacji nie dotyczy tylko tego, co może zrobić technologia. Chodzi o to, co Ty możesz zrobić. Po raz kolejny zainspirowaliśmy się najważniejszym źródłem – użytkownikami Galaxy – aby przesunąć granice tego, co jest możliwe.