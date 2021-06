Samsung Galaxy Z Fold2 5G jest tańszy o 2000 zł. W promocji w niższych cenach są też inne urządzenia

W sklepie internetowym Samsung.com znaleźć można smartfony Galaxy, a także inne urządzenia, w mocno obniżonych cenach. W trwającej do 20 czerwca promocji składany Galaxy Z Fold2 5G jest tańszy aż o 2000 zł.

Samsung Galaxy Z Fold 2 to świetny i uzależniający smartfon, którego największą wadą jest wysoka cena. Być może kogoś zachęci aktualna promocja, w której to urządzenie jest tańsze aż o 2000 zł niż wcześniej i kosztuje "tylko" 5899 zł. W tej cenie otrzymamy flagowe podzespoły, gwarantujące najwyższą wydajność, a także świetny zestaw fotograficzny. No i dwa wyświetlacze, w tym jeden o przekątnej aż 7,6 cala. Więcej na temat tego urządzenia dowiesz się z naszej recenzji, do której przeczytania zapraszamy.

Z oferty możemy skorzystać do 20 czerwca tego roku lub do wyczerpania zapasów, w sklepie internetowym Samsung.com. Galaxy Z Fold to nie jedyne urządzenie, które możemy kupić teraz taniej. W obniżonych cenach są również smartfony:

Więcej ofert znajdziemy pod adresem www.samsung.com/pl/offer/.

