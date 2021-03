Samsung pokaże w tym roku trzy nowe Exynosy

Samsung coraz bardziej pożądliwie spogląda na sektor układów. W tym roku koreański producent pokaże aż trzy nowe układy Exynos.

W sektorze układów pierwsze skrzypce grają firmy z Tajwanu. Największym producentem jest TSMC, natomiast największym projektantem - MediaTek. W obu tych kategoriach bardzo wysoko jest też Samsung. Odpowiednio na drugiej i trzeciej pozycji. MediaTek zawdzięcza swoje wyniki układom z niskiej i średniej półki cenowej, na najwyższym szczeblu rządzi bowiem amerykański Qualcomm. Samsung jednak coraz agresywniej walczy o swój udział w rynku i zamierza ścigać zarówno Tajwańczyków, jak i Amerykanów.

W tym roku Koreańczycy pokażą trzy nowe układy Exynos. Najtańszy z nich będzie układ z serii 800, potem będzie to układ z serii 1200, natomiast we flagowym segmencie znajdzie się Exynos z linii 2200. Ten ostatni zresztą zasili nie tylko smartfony. W trzecim kwartale po debiucie serii Galaxy Note możemy się bowiem spodziewać laptopa z najmocniejszym Exynosem. Systemem operacyjnym będzie Windows 10. Dwa silniejsze Exynosy powstaną we współpracy z AMD. Najszybciej pojawi się jednak najtańszy z układów.

Zobacz: Neo QLED i MICRO LED: Samsung też pokazał telewizory na 2021 rok

Zobacz: U nas to Samsung sprzedał najwięcej tabletów. Lenovo z największym wzrostem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: twitter (univserselce), gsmarena, wł