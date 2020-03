Samsung pracuje nad 1-calową matrycą fotograficzną o rozdzielczości 150 Mpix

Wygląda na to, że 108 Mpix to za mało dla Samsunga. Koreański koncern podobno pracuje nad czujnikiem do aparatów fotograficznych w smartfonach o rekordowym rozmiarze 1 cal i rozdzielczości 150 Mpix.

Samsung jest aktualnie jedynym producentem matryc fotograficznych do smartfonów, których rozdzielczość przekracza 100 Mpix. W najnowszym flagowcu koreańskiego producenta, modelu Galaxy S20 Ultra, znalazł się czujnik o rozdzielczości 108 Mpix. ISOCELL Bright HMX to matryca o rozmiarze 1/1,33", która ustępuje czujnikowi zastosowanego w legendarnej Nokii 808 PureView (1/1,2"). Samsung zamierza pobić ten fiński rekord i pracuje nad czujnikiem 150 Mpix o rozmiarze 1 cal - to mniej więcej tyle, co w aparatach Sony RX100.

Nowy czujnik Samsunga będzie wykorzystywał technologię łączenia pikseli 9:1, co przełoży się na zdjęcia o rozdzielczości 16 Mpix. Dla porównania, aparat w Galaxy S20 Ultra robi domyślnie zdjęcia w rozdzielczości 12 Mpix (z matrycy 108 Mpix).

Na początek Xiaomi

Matryca Samsunga o rozdzielczości 150 Mpix prawdopodobnie znajdzie się na początku w smartfonie Xiaomi, który ma zostać zaprezentowany w ostatnim kwartale tego roku. Marki Oppo i Vivo pokażą swoje urządzenia z takim aparatem na początku 2020 roku. Nowy czujnik powinien się również znaleźć w przyszłorocznych flagowcach Samsunga z serii Galaxy S.

Źródło tekstu: GizChina, GSMArena