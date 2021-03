Samsung ISOCELL 2.0 - nowe matryce z jeszcze lepszą jakością obrazu

Samsung IOSCELL 2.0 to nowa technologia Koreańczyków, dzięki której matryce do aparatów w smartfonach mają gromadzić jeszcze więcej światła.

ISOCELL to technologia zaprezentowana w 2013 roku przez firmę Samsung, wykorzystywana przy produkcji matryc światłoczułych, głównie dla smartfonów. Wprowadzała ona mikroskopijne przegródki między poszczególnymi pikselami, co ograniczało wycieki światła i gwarantowało tym samym lepszą reprodukcję kolorów w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Technologia ta miała jednak pewną wadę - część światła zamiast trafić na matrycę, została przez wspomniane przegródki pochłaniana.

Technologia ISOCELL 2.0 ma ten problem wyeliminować, zastępując metal w konstrukcji przegródek nowym, odbijającym światło materiałem. Dzięki temu światło, zamiast się marnować, ma trafiać bezpośrednio na elementy światłoczułe. To z kolei powinno się przełożyć na lepszą jakość obrazu i niższe szumy.

Jak na razie producent nie zdradził, kiedy nowa technologia trafi do smartfonów, ani nawet nie zapowiedział nowych sensorów, które by z niej korzystały. Mimo to trzymamy kciuki, by jak najszybciej udało sie sprawdzić ją w akcji.

Zobacz: Gamingowy monitor Samsung Odyssey G9 doczeka się nowej wersji z matrycą MiniLED

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra ma gorszy aparat od poprzednika? Telefon przetestowany przez DxOMark

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung