Samsung Galaxy Z Fold3 z mniejszym ekranem zewnętrznym

Samsung Galaxy Z Fold2 różnił się od swojego poprzednika między innymi większym ekranem zewnętrznym. Najnowsze doniesienia sugerują, że trend ten zostanie odwrócony.

Nie od dziś wiadomo, że Samsung pracuje nad nowymi składanymi smartfonami z elastycznymi wyświetlaczami, które zastąpią obecne na rynku modele Galaxy Z Fold2 i Galaxy Z Flip/Z Flip 5G. Pierwszy z wymienionych w stosunku do poprzednika, czyli smartfonu Galaxy Fold, różnił się ulepszoną konstrukcją oraz znacznie większym, a przez to użyteczniejszym ekranem zewnętrznym, który z 4,6 cala urósł do 6,2 cala.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold2 5G - składany telefon bez kompromisów

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold2 otrzymuje aktualizację z One UI 3 i Androidem 11

Teraz na Twitterze pojawiła się tabela z informacjami na temat ekranów w składanych smartfonach różnych marek. Jest wśród nich nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold3, który ma mieć panel wewnętrzny o przekątnej 7,7 cala oraz zewnętrzny o przekątnej "tylko" 5,4 cala i rozdzielczości 816 x 2260 pikseli. Czyli w nowym modelu wewnętrzny, zginany ekran będzie minimalnie większy, ale ten na zewnątrz mocno się skurczy.

Powyższa tabela pozwala też podejrzeć, kto dostarcza wyświetlacze do składanych smartfonów. W przypadku Samsunga są to panele z Samsung Display, podczas gdy inne marki sięgają także po produkty firm BOE lub China Star. Huawei Mate X2 ma oba ekrany od BOE, Oppo i Vivo zdecydowały się na połączenie wewnętrznego ekranu Samsunga i zewnętrznego BOE, natomiast w smartfonie Xiaomi Mi Mix Fold ekran wewnętrzny może pochodzić od Samsunga lub China Star, natomiast panel zewnętrzny to produkt China Star.

Zobacz: Huawei Mate X2: pierwsze wrażenia. To prawdopodobnie najlepszy rozkładany smartfon

Zobacz: Mi Mix Fold to pierwszy składany smartfon Xiaomi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: @chunvn8888 (Twitter), GSMArena