Samsung Galaxy Z Flip6 z ważną zmianą. Chodzi o procesor

Samsung Galaxy Z Flip6 dostanie ważne usprawnienie względem poprzednika. Chodzi o wyświetlacz.

Samsung Galaxy Z Flip6 to nadchodzący składany smartfon koreańskiego producenta. W sieci pojawiło się w ostatnim czasie dużo plotek na jego temat i nie pomaga fakt, że w kilku przypadkach były one ze sobą sprzeczne. Najnowszy przeciek dodaje kolejny element do tej układanki, ujawniając kilka intrygujących faktów.

Samsung Galaxy Z Flip6 z wyświetlaczem 120 Hz i Exynosem

Przede wszystkim nowy składak Samsunga ma otrzymać ulepszony wyświetlacz zewnętrzny. Nie wiemy jeszcze, czy będzie on większy od poprzednika (raczej nie), jednak ma zaoferować wyższą częstotliwość odświeżania rzędu 120 Hz. Dodatkowo mamy się szykować na większy akumulator i nawet 12 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, tu się nic nie zmienia: nadal do wyboru będą opcje 256 i 512 GB.

Mieszane uczucia może budzić informacja o zastosowanym procesorze. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, po raz pierwszy w historii serii Galaxy Z Flip6 ma być dostępny w dwóch wersjach: ze Snapdragonem i Exynosem. Jeśli producent zdecyduje się na model dystrybucji z rodziny Galaxy S, w Europie najprawdopodobniej przypadnie nam w udziale wariant z układem Samsung Exynos 2400. Nie byłaby to zła wiadomość, biorąc pod uwagę, że najnowszy układ Koreańczyków zbiera bardzo dobre opinie. Podejrzewam jednak, ze wielu Internautów może podchodzić do takiej informacji dość sceptycznie.

Oczywiście wszystkie przytoczone informacje pochodzą z nieoficjalnego źródła i należy podchodzić do nich z odpowiednią dozą sceptycyzmu. Wydają się jednak na tyle wiarygodne, że ze swojej strony dajemy im kredyt zaufania. Czy słusznie? O tym przekonamy się już za kilka miesięcy. Premiera telefon Samsung Galaxy Z Flip6 przewidywana jest na lipiec 2024.

Zanim jednak w nasze ręce trafi nowa wersja Flip, zeszłoroczny Samsung Galaxy Z Flip5 nadal pozostaje doskonałym wyborem. Aktualnie w sklepie x-kom można go kupić już za 4999 zł. Z kolei tradycjonalistom zawsze pozostaje Samsung Galaxy S24 do kupienia już za 4099 zł.

Zobacz: Samsung szykuje niedrogi tablet. Premiera za rogiem

Zobacz: Samsung w końcu się ogarnął. Nowość w Galaxy, którą inni mają od 2016

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: SamMobile, X (@kro_roe)