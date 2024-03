Samsung szykuje niedrogi tablet. Premiera za rogiem

Samsung Tab S6 Lite (2024) ma być odświeżoną wersją popularnego tabletu w rozsądnej cenie. Do sieci trafiły nowe informacje na temat designu urządzenia.

Tanie tablety są dobre, bo są dobre i tanie. Co prawda Samsung Galaxy Tab S6 Lite trudno nazwać modelem budżetowym - i to niezależnie od tego, czy mowa o wersji z 2020, czy 2022 roku - jednak ewidentnie cieszy się na tyle dużą popularnością, że producent szykuje jego nową generację.

O modelu Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) mogliśmy poczytać w przeciekach już kilkukrotnie. Teraz dzięki serwisowi 91mobiles do sieci trafiły nowe informacje. Mają one pochodzić ze stron produktowych nadgorliwych sklepów, które zdążyły już dodać nowy model do swojej oferty.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) - znamy specyfikację

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ma być wyposażony w wyświetlacz TFT o przekątnej 10,4" o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Urządzenie będzie posiadało dwa aparaty: tylny 8 Mpix i przedni 5 Mpix. Do tego dostaniemy akumulator o pojemności 7040 mAh, 4 GB RAM i, zelżenie od konfiguracji, 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1.

Na stronach produktowych zabrakło informacji, jaki procesor znajdziemy na pokładzie nowego tabletu. Informacja w specyfikacji ogranicza się wyłącznie do wzmianki, że będzie to ośmiordzeniowa jednostka o taktowaniu 2,4 GHz. Plotki sugerują, że będzie to Samsung Exynos 1280 znany z Samsunga Galaxy A53, jednak na oficjalne potwierdzenie tej informacji będziemy musieli trochę poczekać.

Sporym atutem nowego tabletu ma być natomiast obsługa rysika S Pen. Wygląda na to, że ten otrzymamy z nowym Galaxy S6 Lite w zestawie i będzie on kolorystycznie dopasowany do samego urządzenia.

Jak na razie wszystkie te informacje należy traktować jako nieoficjalne, choć jeśli faktycznie zostały znalezione na stronie sklepu internetowego, na ich oficjalne potwierdzenie nie będziemy musieli długo czekać. Premiera Samsunga Galaxy Tab S6 Lite (2024) ewidentnie jest tuż za rogiem.

Jeśli natomiast nie jesteście cierpliwi, to dobry moment, by w dobrej cenie wyrwać poprzednią generację Galaxy Tab S6 Lite w atrakcyjnej cenie. W sklepie OleOle Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) w wersji WiFi można dostać już za 1399 zł. Ze swojej strony mocno polecam również zainteresowanie się nieco droższym, ale wartym każdej złotówki Samsung Galaxy Tab S9 FE za 2199 zł. Jego recenzja pojawiła się niedawno na łamach portalu i dość powiedzieć, że wywarł na nas bardzo pozytywne wrażenie.

