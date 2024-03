Samsung w końcu się ogarnął. Nowość w Galaxy, którą inni mają od 2016

Google wprowadził tę funkcję do Androida już w 2016 roku. Od tego czasu wszyscy znaczący producenci wprowadzili ją do swoich smartfonów, z wyjątkiem Samsunga. Teraz jednak udało mu się nadrobić zaległości.

Chodzi o funkcję instalacji aktualizacji oprogramowania w trakcie używania urządzenia. W smartfonach większości liczących się producentów nowa aktualizacja OTA jest pobierana i instalowana na osobnej partycji, dzięki czemu użytkownik może cały czas korzystać ze smartfonu i wszystkich jego funkcji. Gdy instalacja dobiegnie końca, smartfon jest restartowany, co trwa tylko kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund, a po włączeniu można już bez żadnych utrudnień go używać.

U Samsunga aktualizacja OTA jest pobierana w tle, ale jej instalacja wymaga zrestartowania telefonu. Użytkownik nie może w tym czasie go używać, widzi tylko czarny ekran z kręcącymi się kołami zębatymi i paskiem postępu instalacji. Jeżeli paczka OTA jest duża, cały proces może trwać dobre kilka minut.

Wygląda jednak na to, że Samsung wreszcie sobie poradził z szybszym sposobem instalowania nowego softu. Zaprezentowany niedawno Galaxy A55 doczekał się pierwszej aktualizacji A556EXXS1AXC1 wraz z marcowymi poprawkami bezpieczeństwa Google. Tym razem jednak aktualizacja jest nie tylko pobierana w tle podczas pracy urządzenia, ale także od razu instalowana. Po zainstalowaniu następuje jeszcze etap weryfikacji, co również nie zakłóca pracy telefonu i dopiero po tym następuje restart. W przypadku Galaxy A55 trwa to maksymalnie 90 sekund.

Samsung pracował na takim sposobem instalacji OTA już w 2022 roku, a zapowiadał jego wprowadzenie w 2023 r. wraz z debiutem One UI 6. Udało mu się to jednak dopiero teraz. Niestety, z tego udogodnienia skorzystają tylko posiadacze nowych i przyszłych generacji smartfonów Galaxy, za to raczej na pewno nie będzie dostępne w starszych modelach.

Zobacz: Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G już w sprzedaży. Premiery jeszcze nie było

Zobacz: Galaxy S22 z Galaxy AI? Samsung pracuje nad tym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, SamMobile

Źródło tekstu: GSM Arena, SamMobile