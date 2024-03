Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G już w sprzedaży. Premiery jeszcze nie było

Samsung to „umie w premiery”. Jego nowe smartfony Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G jeszcze nie miały swojej oficjalnej prezentacji, ale już od dawna znane są z licznych przecieków, a Galaxy A55 nawet z pierwszego testu. Teraz na dodatek weszły do sprzedaży.

O smartfonach Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G słychać już od wielu tygodni, znana jest już ich specyfikacja, a wczoraj ten drugi model zaistniał już w pierwszym teście – mimo tego, że smartfony dopiero czekają na swoją premierę.

Teraz ostatnie tajemnice Samsunga obnaża niemiecki sklep Otto, jeden z największych sklepów on-line za naszą zachodnią granicą. Są tam kompletne oferty wraz z cenami, a całość wygląda jak dostępna już przedsprzedaż. Telefony można kupić, choć dostawa ma być realizowana w późniejszym terminie (za 3 tygodnie).

Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G – jakie ceny?

W sklepie Otto model Galaxy A35 5G w podstawowej wersji 6/126 GB kosztuje 379 euro, czyli 1630 zł. W naszych realiach mogłoby to być 1649 zł, co wydaje się jeszcze znośną kwotą. Model 8/256 GB kosztuje natomiast 449 euro (1930 zł), co w praktyce u nas może oznaczać 1949 zł. Taka cena wydaje się już nieco zbyt wygórowana.

Wyżej pozycjonowany Galaxy A55 5G w wersji 8/128 GB kosztuje 479 euro, czyli 2060 zł. Jest też wariant z 8/256 GB pamięci, za który trzeba zapłacić 529 euro, czyli 2275 zł. W Polsce takie ceny mogą więc wyglądać 2099 zł i 2299 zł. To trochę drożej niż wynikało z wcześniejszych zapowiedzi.

Galaxy A35 5G to model z ekranem AMOLED 6,5 cala Full HD+, napędzany układem Exynos 1380, z sekcją foto złożoną z aparatów 50 Mpix, 8 Mpix i 5 Mpix. Energię dostarczy 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Więcej o telefonie w tym wpisie.

Samsung Galaxy A55 5G to telefon z ekranem AMOLED 6,5 cala Full HD+, układem Exynos 1480 i aparatami w konfiguracji 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix. Tu również znalazł się akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Więcej o telefonie tu.

Premiera nowych Galaxy ma się odbyć 11 marca, jednak data wejścia do sprzedaży w Polsce nie jest znana.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl